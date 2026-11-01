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Yerel Ormandan topladıkları mantarı yediler! Soluğu hastanede aldılar
Yerel

Ormandan topladıkları mantarı yediler! Soluğu hastanede aldılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ormandan topladıkları mantarı yediler! Soluğu hastanede aldılar

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde ormandan topladıkları mantarları tüketen 4’ü aynı aileden 5 kişi hastaneye başvurdu.

Kastamonu'nda ormandan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik yaşayan 5 kişi soluğu hastanede aldı.

 

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesinde 4'ü aynı aileden olan 5 kişi, ormandan topladıkları mantarları tükettikten bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetleri yaşayan 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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