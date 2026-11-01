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Yerel Dünya Kupası için Doha’da geri sayım: Türkoğlu törende yer aldı
Yerel

Dünya Kupası için Doha’da geri sayım: Türkoğlu törende yer aldı

Yeniakit Publisher
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Dünya Kupası için Doha’da geri sayım: Türkoğlu törende yer aldı

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na 300 gün kala Doha’da düzenlenen geri sayım saati açılışına katıldı. Türkoğlu, törende basketbol topunu genç bir Katarlı sporcuya teslim etti.

Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 FIBA Basketbol Dünya Kupası için geri sayım saati, başkent Doha’daki Barahat Msheireb’de düzenlenen törenle açıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da etkinlikte FIBA Legends programı kapsamında yer aldı.

TISSOT Geri Sayım Saati’nin açılışında FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani ile FIBA, TBF ve Katar Basketbol Federasyonu temsilcileri bir araya geldi.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı sekiz karşılaşmanın tamamını kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahibi Katar'ın ardından turnuvaya katılma hakkını elde eden ilk takım olma başarısını gösterdi. Dünya basketbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası, 27 Ağustos - 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da gerçekleştirilecek.

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