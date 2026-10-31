Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu
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2-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, olağanüstü toplandı.
Kendi evinde Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kulüp binası hareketlendi. Kadıköy'deki mağlubiyetin ve taraftarın yoğun tepkisinin ardından sarı-lacivertli yönetim acil koduyla toplandı.
Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi.
Kadro dışı kararları alınabilir
Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor.
Yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.