  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli sağlık ekipmanlarını hem kullanıyor hem onlarca ülkeye ihraç ediyoruz Fon soruşturmasında sıcak gelişme: 2 kişinin malvarlıklarına tebdir Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: “Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?” Tekirdağ da arpalığa dönmüş Özgür Özel arsızdan, hırsızdan kopamıyor Savcı Sayan’dan BDDK Başkanı’na zor sorular: “20 milyar TL” Partiden istifa yetmez, vekillikten de istifa et, adalete hesap ver! Bırak bu ayak oyunlarını Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez! Paşinyan’ın Türkevi’ne ziyareti zihniyet değişiminin fotoğrafıydı! Otuz yılda değişen bir komşuluk hikayesi
Spor Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu
Spor

Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

2-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, olağanüstü toplandı.

Kendi evinde Göztepe'ye 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kulüp binası hareketlendi. Kadıköy'deki mağlubiyetin ve taraftarın yoğun tepkisinin ardından sarı-lacivertli yönetim acil koduyla toplandı.

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen ve sergilenen kötü futbol üzerine yönetimin gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda sert tedbirlerin gündeme geldiği belirtildi.

 

Kadro dışı kararları alınabilir

Toplantıda, takımdaki disiplinsizliklerin önüne geçmek ve kötü gidişata dur demek adına kadro dışı kararları dahil olmak üzere birçok radikal önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor.

Yönetimin alacağı kararları kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! O yıldızı kadrosuna kattı
Fenerbahçe'den bomba transfer! O yıldızı kadrosuna kattı

Spor

Fenerbahçe'den bomba transfer! O yıldızı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Kuyt ile çıkış arıyor!
Fenerbahçe, Kuyt ile çıkış arıyor!

Spor

Fenerbahçe, Kuyt ile çıkış arıyor!

Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı
Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23