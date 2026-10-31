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Gündem Eskişehir’de neler oluyor? Ekipler hemen harekete geçti
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Eskişehir’de neler oluyor? Ekipler hemen harekete geçti

Yeniakit Publisher
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Eskişehir’de neler oluyor? Ekipler hemen harekete geçti

Eskişehir’den Kayseri’ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerini harekete geçirdi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı yük treni Kocasinan ilçesinde bulunan Boğazköprü Tren Garı’na geldiğinde görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

 

Özel kıyafetli ekipler tarafından trende bulunan bütün vagonlar sızıntı ihtimaline karşı kontrol edildi. Kimyasal sızıntı bulunan vagon trenden ayrılarak karantinaya alınırken, meydana gelen olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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