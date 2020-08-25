Arkadaşlar size söz; gazın hepsini biz içip bitirmeyeceğiz!

Durun beyler, kardeşiz biz..

Durun durun, bu kadar üzülmeyin..

Birazcık sevinin, bulunan doğalgazı, sadece biz içip, bitirmeyeceğiz.

Sizle birlikte içeceğiz..

Pardon, benim de kafamı karıştırdınız.

Ne biz, ne de siz; doğalgazı içmiyoruz zaten..

Yakacağız..

Sonuçta siz de yararlanacaksınız, bulunan doğalgazdan.. Biz de..

Bizim de doğalgaz faturalarımızda düşme olacak, sizin de.. Biz de ısınmayı, yemek pişirmeyi daha ucuza getireceğiz, siz de..

Biz de, “Şöyle şöyle.. Kötü bir dönem yaşanırsa, Rusya bize madik atar mı acaba, kışın ortasında bizi doğalgazsız bırakır mı, donar mıyız acaba?” diye düşünmeyeceğiz..

Siz de..

Yok yok..

Enerji Bakanlığı’nda, gizli gizli bir çalışma yok.

Yeminler olsun ki yok.

Cumhurbaşkanlığı’ndan öyle bir talimat gitmedi, EPDK’ya.

İstediğiniz garantiyi vereyim, n’olursunuz bu kadar üzülmeyin.

Sadece AK Partililerin faturalarından indirim yapılmayacak.

AK Partililerin, CHP’lilerin, hatta birbirlerini sevmeyen, ama seçimlerde aynı adaya oy veren zıt kardeşler İP ile HDP’lilerin doğalgaz faturaları da düşecek.

Yanlış anlamayın..

Hepimiz aynı gemideyiz.

Gemideki herkes yararlanacak, bu rezervlerden.

Laikçi de, laikçinin bir nefes almasına bile tahammül edemediği dindar da yararlanacak.

“Sizin iktidar bulsaydı kardeşim, bize ne? İktidara kim oy verdi ise, onlar yararlanacak bu indirimden” demeyeceğiz.

Üzülmeyin bu kadar.

“Doğalgaz bulundu ama, çok da derinde imiş” diye dert etmeyin lütfen.

Sizin derdiniz, bizim derdimiz..

Siz düşünmeyin, Reis bulur çaresini..

Hem doğalgazı şu an aldığımız Rusya, yerin 1 metre altından çıkartmıyor bu mereti herhalde..

Veya, Rusya’nın çıkarttığı doğalgaz, bize Karadeniz’den daha yakın olmasa gerek..

Rusya’dan bize nasıl geliyorsa..

Sakarya yakınındaki denizden bize gelmesi, daha kolaydır herhalde..

Kendinizi harap etmeyin..

Koronavirüslü bu günlerde..

Stresten uzak durun..

Nedir bu kadar dertlenmeler:

“Doğalgazı bulduğumuz yer çöl değilmiş.. Denizde doğalgaz bulunmuş. Burdan çıkan doğalgaz da, ıslak olurmuş. Nerede kurutacağız ki bu doğalgazı!”

Rahat olun..

Sağlınıza dikkat edin..

İlkokul bilgilerinizi tazeleyin..

Türkiye’de çöl yok zaten..

Olmayan çölde, doğalgaz bulacak halimiz de yok..

Denizde doğalgaz bulan devletler, nasıl kurutuyorlarsa(!) o doğalgazı, biz de öyle kuruturuz..

Bu arada belki, Koç’un kurutma makinelerini de devreye alabiliriz..

Bakın, sizin Koç’unuza da iş çıktı bu arada..

Haydi iyisiniz yine, iyisiniz..

Parsayı topladınız yine..

Bilmiyorum, üzüntünüz “Bulunan doğalgaz, özel bir boru ile, Külliye’ye sevkedilecek. Vatandaş bu doğalgazdan yararlanamayacak” söyleminden kaynaklı ise..

Hani Meral ablamız, iki yıl önce, “S400 alımı, Külliye’yi korumak için yapıldı” söylemi ile karşımıza çıkmıştı ya..

Şimdi benzeri bir söylem ile, kafanız karıştı, üzüntüye gark oldu iseniz..

Hatırlatayım..

Bulunan doğalgaz o kadar zengin ki..

Külliye ile birlikte tüm Türkiye harcasa, 7 yılda bitiremiyor..

O kadar zengin bir yatak, bulunan..

Şunun da garantisini verelim..

Ki..

Sevineceğiniz yerde, bu kadar üzülmeyin..

İnanın bakın, bunu ironi olsun diye bile söylemeyeceğiz..

“Bize ne, siz bize oy vermediniz ki.. Hem oy vermeyeceksiniz, hem de nimetlerden yararlanacak mısınız?” demeyeceğiz..

“İnanın” demeyeceğiz..

Üzülmeyin..

Bizi de üzmeyin..

Hayır hayır..

Yakın tarihte darbe üzerine darbelere imza attığınızı hatırlatıp..

“Hem Erdoğan’ı devirmek için bin bir kumpas düzenleyin.. Hem iftiralar atın.. Hem de onun geceli gündüzlü çalışarak, çalıştırarak bulduğu, 80 yıldır Trüürkiye Cumhuriyeti’nin bulamadığı doğalgaz rezervinin imkanlarından yararlanın.. Yok, bu adalet değil” demeyeceğiz..

Her vatandaş, her partiden insanımız, eşit şekilde yararlanacak, bulunan doğalgaz rezervinden..

Sevinin n’olur, lütfen sevinin..

Almanya küçücük de olsa bir rezerv bulduğunda.. Fransa bulduğunda.. İsrail bulduğunda sevindiğiniz kadar olsa, sevinin lütfen..

Doktorlar söylüyor, “Bir gülümseme, insan için büyük bir gıdadır, aman terketmeyin” diyorlar..

Alacağınız ilaçlardan çok daha etkili, bir gülümseme.. Bir sevinç..

Hatta, “Durduk yerde, kendinize sevinecek şeyler icat edin. Küçük küçük olayları, tebessüme çevirin. Çevirin ki, sağlığınızı kaybetmeyesiniz” diyorlar..

Bu tavsiyeye uyun..

“Küçük küçük olaylar” da değil, karşınızda duran..

“8 değişik tarihte zaten doğalgaz bulmuştuk. Şimdi daha önce bulunan doğalgaz için bir daha mı sevineceğiz” demeyin..

8 defa bulunanın tamamını toplayın, üzerine tüm Cumhuriyet tarihinde, eski iktidarlar döneminde bulunanları da ekleyin..

Şimdi bulunanın onda biri etmiyor..

Bu milletin kadın-erkek herkesin kafasına zorunlu olarak şapka takılmasına ilişkin kanun çıkarıldığında sevindiğiniz kadar, sevinin..

Şunu düşünüyorsanız, “Erdoğan, doğalgazı buldu.. 2023 seçimini de garantiledi” diye düşünüyorsanız..

Yine de üzülmeyin canım..

Doğalgaz bulanlar, otomatikman seçim kazanamıyor..

Sizde numara biter mi hiç?

Biden ile ittifak yapmanız mümkün..

Fetullah Gülen ile iftira ortaklığı yapmanız mümkün..

Bir yandan PKK karşıtlığı yaparken, bir yandan da PKK’nın uzantısı partiye oy verilmesini isteyebilirsiniz..

Şeytanın aklına gelmeyecek oyunlarla, seçimlerden başarılı çıkmak için bin bir numara çevirme imkanınız saklı..

Gelin, birazcık sevinin..

Siz üzülünce, bakın biz de üzülüyoruz!..

Kendinizi düşünmüyorsanız..

Bizi düşünün!..