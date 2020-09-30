ABD elçisine, CHP’li ve İP’li vekillere rağmen, indirimi aldık!

Amerika’nın Ankara Büyükelçisi’nden başlayacaktım anlatmaya..

Ama Türk halkından oy alıp, Türk milletvekili olup, Amerikan menfaatini gözeten o kadar adam var ki..

ABD Büyükelçisi’nin, “Türkiye ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödemiyor, şirketler satışı durdurabilir” açıklamasını tekrarlamaya hiç gerek yok..

Aslında gerçek ne idi?

Dolardaki kur değişikliği sebebi ile, Maliye Bakanımız ilaç ve tıbbi cihaz satıcılarından, “Alacaklarında bir indirim” talebinde bulunmuştu..

Tam pazarlıklar başlarken, ABD Büyükelçisi sahneye çıkıp, indirim talebinden geri çekilmemiz için, o tehdidi yapmıştı..

Ama ne yazık ki..

ABD Büyükelçisi’nin peşine, bir baktık CHP’li, İyi Partili milletvekillleri de, vagon olmuş, “Çuf çuf çuf” diyerek takılıp gidiyorlar..

Evet, yanlış okumuyorsunuz..

Bizim vergilerimizden maaş alan CHP’li milletvekilleri..

CHP’lileri de bir kenara bırakın..

İyi Parti milletvekilleri..

Hatta milliyetçi-ülkücü geçinen Yeniçağ’ın yazarları, Amerikan sözcülüğüne soyunmuşlar.

Amerikan ilaç şirketlerinin avukatlığını yapıyorlar.

Hani bir atasözümüz var, “Ört ki ölem” diye.. Aynen, o duruma gelmişiz..

Atasözümüz biraz umutsuzluk aşılıyor..

Atasözümüz “Ört ki ölem” diyor ama..

Ülkemizde öyle milliyetçi insanlar var ki..

İsteyen istediği kadar bana “Yalaka” desin. İsteyen “Kaç lira aldın” desin.

Hepsine tek cevabım var:

“Bu ülkeye kaç kuruş kazandırdın, hain!”

Evet..

Bu ülkeye tek kuruş kazandırmayan hainlerin bize “Yalaka” demesinden korkacak isek..

Kalemimizi kırarız, daha iyi..

Onun için de..

Amerikan Büyükleçisi’nin, ABD’deki ilaç kartellerinin menfaatlerini gözeterek yaptığı açıklamayı bir kenara bırakıp..

Türkiye’den maaş alıp, Amerikalı ilaç kartellerinin avukatlığını yapanlara geçelim.

ABD büyükelçisi işaret fişeğini çakar çakmaz, CHP Milletvekili Murat Emir açıklama yaptı.

Biz bekliyoruz ki, “halkçılık, devletçilik, bağımsızlık yanlığılı, yerlilik iddiası” ile karşımıza çıkan Murat Emir, desin ki: “Türk hükümeti, ABD Büyükelçisi’nin tehditlerine eyvallah etmemeli. İlaç şirketleri ile başlayan indirim görüşmeleri sürdürülmeli. İlaç vermezlermiş, Türkiye’den çekilirlermiş tehditlerine karnımız tok.”

Bunu demedi CHP’li Murat Emir.

Ya ne dedi?

“Maliye Bakanlığı, şu anda Ankara’da firmalarla pazarlığa oturdu. Tıbbi cihaz borçlarında yüzde 60 feragat istemişlerdi, şimdi de ilaçta yüzde 20 feragat istiyorlar. Maliye Bakanlığını pazarlık bakanlığına çevirdiler. Ülkenin itibarını yerle bir ediyorlar.”

Sorun sadece CHP’li Murat Emir’de değil..

Amerika’dan fazla Amerikancılık oynayan, sadece Murat Bey değil..

Bu da CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer’in, Amerika Büyükelçisi’ni aratmayan, ilaç kartellerinin avukatı olsa, ancak bu kadar savunabilecek olan açıklaması: “Tedarikçi firmalar iflasın eşiğinde. Yakında sağlık ocaklarında sargı bezi dahi bulunamayabilir, hastalarımıza en kritik ilaçları temin edemeyebiliriz.”

Nasıl ama?

ABD Büyükelçisi, halkı bu kadar telaşlandırabilmiş miydi?

Hayır..

CHP milletvekili, bunu başardı..

“Sargı bezi bile bulamayız, ABD’li ilaç kartellerine, hemen borçları ödeyin, inidirim mindirim istemeyin” dedi.

CHP’lileri geçtik..

İyi Partili Aylin Cesur’a geldik.

Bakın o ne demiş..

Türk milletvekili gibi mi, yoksa ABD’li ilaç fabrikatörünün avukatı gibi mi konuşmuş:

“Türkiye’deki devlet hastanelerinin ilaç şirketlerine borcu 1 yılda 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktı. Borçlar ödenmediği için yabancı şirketlerin Türkiye’den çekilmesi söz konusu. Yabancı firmaların çekilmesiyle ilaç karaborsası derinleşecek, diğer yabancı yatırımcıların güveni azalacak ve can çekişen ekonomimiz derin zararlar görecektir!”

Bu açıklama, hainlik değil de nedir?

Türkiye’yi, ilaç sektöründe karaborsa ile tehdit etmek, bu ülkeye ihanet değil de nedir?

İyi Partiliyi de geçtik. Bir de Yeniçağ’ın Murat İde’si var..

Milliyetçilikte mangalda kül bırakmayanlar.. Bakın nasıl ABD sözcüsü olmuşlar..

Büyükelçi’nin tehditkar sözlerini aktarıp, şöyle yorumluyor:

“Aslında dedi ki adam;

- Aga, hani bir sistem kurup da parayı saçtınız ya.. Bizim için fena da değildi hani.. Şu ana kadar tıkır tıkır ödüyordunuz, memnunduk.. Ama şu borcu bi temizleyin artık.”

Peki, tüm bu ihanetlere rağmen, Maliye ne yaptı?

Anlatalım..

Bizim içimizdeki ihanete imza atanlara rağmen..

ABD’li şirketlerle indirim pazarlığını kuruş kuruş yaptı.

Ve devlet hastanelerinin ilaçlarında % 6, üniversitelerde % 18 indirimi kaptı.

Tıbbı cihaz borçlarında ise, % 20 indirim yaptırdı.

Borçları da, yarısını Ekim ayında, yarısını da Ocak 2021’de yapmak üzere sözleşmeye bağladı.

2,3 milyar dolarlık borçtan bahsediyorsak..

TL olarak 20 milyara yakın bir borç sözkonusu ise..

Neresinden bakarsanız bakın, bu indirimlerle, Türkiye’nin kasasında yuvarlak hesap, 3 milyar TL kalacak mı, kalmayacak mı?

Daha fazla da olabilir ama.

Ben asgarisinden söylüyorum..

Türk maliyesi, içeriden ve dışardan yapılan onlarca saldırıya rağmen..

Oturup, ilaç şirketleri ile, kıran kırana bir pazarlık yapıp..

3 milyar TL indirim alıyorsa..

Hem de bu indirimi, içimizdeki Türk milletvekillerinin ABD sözcülüğüne soyundukları bir dönemde alıyorsa..

O bakanlıktaki isimlerin elleri öpülür.

Türkiye’nin kasasındaki bir kuruşu koruyan adamların, elleri öpülür.

ABD’den menfaati mi vardır..

Yoksa sadece iç siyasetteki kıskançlığından, hükümete vereceği zarardan dolayı mı böyle söylüyorlar, bilemem.

Ama..

“Ver gitsin” diyenlere rağmen..

Maliye Bakanlığı bu indirimi yaptırdı ise..

CHP’li milletvekillerine..

İyi Partili milletvekiline..

Yeniçağ’ın çakma ülkücüsüne, istifa yakışır.. “Biz bu işi bilmiyormuşuz, indirim olacak bir alacağı, ‘Hemen ödeyin’ dedik. Ülkemize ihanet ettik” demeleri gerekir.

Hoş, demeseler de, bu millet onları bir yere not etti.

Hiç merak etmesinler..

Bir gün hesabını sorar..