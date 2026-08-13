Öksürük kesen ve enerji veren müthiş karışım! Rahatsız olan ne kullanılacağı bilmeyen koyup içsin...
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Öksürük kesen, enerji veren müthiş bir karışım; boğazı yumuşatarak öksürüğü hızla keser. İçindeki baharatlar kan dolaşımını hızlandırır ve vücuda gün boyu yüksek enerji verir. Parmak ısırtan iddialı karışım bu ana malzemelerle hazırlanıyor. Olağanüstü unutulmuş bu karışım yeniden gün yüzüne çıktı.
Öksürük Kesen ve Enerji Veren Müthiş Karışım:
Bal, 1 çay kaşığı zerdecal,1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın çok az karabiber 1 cay kaşığı kimyon çeyrek limon öksürük varsa birebir, tavsiye ederiz
Hazırlanışı: Hepsini karıştırın, macun kıvamına gelen karışımı günde 1 tatlı kaşığı yiyin.
Öksürükten rahatsız olduysanız tam size göre...
Boğazı yumuşatan ve öksürüğü hafifleten en etkili ev yapımı karışım karışımdır.
Bu şekilde vücuda güç sağlayan ana malzemeler özellikleri açısından diğer ürünler arasında 1. sırada yer alıyor.
Fayda gösteren bu ürünler binlerce yıl önce ana malzemeleri güç olarak kullanıldı ve hala günümüzde kullanılıyor. Farklı güç ve performans özeklerine sahip bu ürünler yeni nesil ilaçlar karşısında ana güç olmayı sürdürüyor. Bu karışım daha önceki yıllarda da kullanılan çözümler arasında yer almaktadır. Öksürük rahatsızlığında size güç verir; İhtiyacına tam karşılık veren karışımı ihtiyaç duyan herkesi beslemektedir.
Önemli bu süreçte yaptığımız bu ürünlerle bu müthiş karışım ciddi anlamda işe yarıyor. Çünkü tüm kullanılması gerekli olan malzemeler güç katar. Bu ürünlerle hem sorunu ortadan kaldırılmış oluyorsunuz hem çok daha kolay şekilde öksürüğü kesebiliyorsunuz.
AMAN DİKKAT: Yüksek dozda zerdeçal veya yoğun kurkumin takviyesi tüketmek; mide bulantısı, ishal, idrarda artan oksalat nedeniyle böbrek taşı riski ve kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşim gibi riskler doğurabilir. Günlük güvenli baharat tüketim miktarı genellikle 1 çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığı civarındadır. Ayrıca diğer öksürüğü kesen ve enerji veren bu doğal karışım; taze zencefil, bal, limon suyu ve ilave edilen bir tutam toz zerdeçal ile karabiberin bir araya gelmesiyle hazırlanır. Bu güçlü tarifi bardakta karıştırıp ılık suyla tüketebilirsiniz.
Hazırlanışı ve ana malzemeler;
1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil1 yemek kaşığı saf bal
Yarım limonun suyu
Çay kaşığının ucuyla toz zerdeçal ve karabiber
1 çay bardağı ılık su
Faydaları Nelerdir?
Boğazı yumuşatır: Bal ve limon boğazdaki tahrişi azaltır.
Öksürüğü hafifletir: Zencefil ve zerdeçal iltihap kurutucu etki gösterir
Enerji verir: Vücut direncini artırarak dinçlik kazandırır.
Bağışıklığı destekler: Antioksidan içeriğiyle hastalıklara karşı korur.
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