Dünyanın genç coğrafyacıları İstanbul'da buluştu: 50 ülkeden 200'ü aşkın genç İGEO 2026' bir araya geldi

İstanbul'da kurulan dostlukların önemine dikkat çeken Gönençgil, bugün olimpiyatlarda yarışan gençlerin ilerleyen yıllarda bilim insanı, eğitimci, şehir plancısı, çevre uzmanı, diplomat veya karar alıcı olarak farklı alanlarda önemli görevler üstlenebileceğine işaret etti. OLİMPİYATIN MERKEZİ GAYRETTEPE OLDU iGeo 2026'nın ana konaklama ve organizasyon merkezi Dedeman Istanbul Hotel oldu. Açılış ve kapanış programlarının yanı sıra olimpiyatın farklı etkinlikleri de bu merkez üzerinden yürütüldü. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Emlak Katılım'ın ana sponsorluğunda ve Türkiye Sigorta'nın desteğiyle düzenlendi. Açılışa AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Reşide Yüksel, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Ahmet Alemdar, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Nazif Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Türkoğlu ve Uluslararası Coğrafya Birliği temsilcileri de katıldı. İSTANBUL BU KEZ SINAV ALANI OLACAK 16-19 yaş arasındaki 200'ü aşkın öğrenci, olimpiyat boyunca yazılı sınav, multimedya testi ve saha çalışmasından oluşan üç aşamalı programda mücadele edecek. Olimpiyatın dikkat çeken özelliklerinden biri, öğrencilerin yalnızca sınav salonlarında yarışmaması olacak. Genç coğrafyacılar, Eminönü ve Karaköy'de gerçekleştirilecek saha çalışmalarında İstanbul'u doğrudan gözlemleme ve analiz etme fırsatı bulacak. Yarışma programının yanı sıra düzenlenecek Boğaz turu ve kültürel etkinliklerle gençler İstanbul'un farklı coğrafi, tarihi ve kültürel özelliklerini de yakından deneyimleyecek. 50 ÜLKEDEN GELEN GENÇLER İSTANBUL'DA AYNI BİLİMSEL REKABETTE Açılış töreniyle birlikte farklı kıtalardan gelen gençler, bir hafta boyunca aynı bilimsel rekabetin içinde yer alacak. iGeo 2026, genç coğrafyacıları yalnızca yarışma salonlarında değil, İstanbul'un farklı bölgelerinde ve kültürel ortamlarında da bir araya getirecek. Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyonla İstanbul, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerin bilimsel rekabet, kültürel etkileşim ve uluslararası dostluklar kurduğu önemli bir buluşma noktası olacak.