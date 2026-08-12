Güneş tutulması bugün: Avrupalılar koruyucu gözlükleri acele satın almak istiyor! İnsanlar kuyruğa girdi

İspanya'da , konuma bağlı olarak, tam evre 12 Ağustos'ta yerel saatle 20:26 ile 20:33 arasında gerçekleşti; bu da Vietnam saatiyle yaklaşık 13 Ağustos 01:26 ile 01:33 arasına denk geliyor. Bu, 1999'dan beri ilk kez batı Avrupa kıtasından tam güneş tutulmasının gözlemlenebildiği anlamına geliyor. Eclipse gözlükleri etkinlikten önce tükendi. Güneş tutulmasını gözlemlemek için en iyi yerlerden biri olan İspanya'da, birçok eczane, gözlükçü, müze ve dağıtım noktasında özel gözlükler tükendi. Ağustos ayında Vietnam'da çıplak gözle görülebilen üç önemli astronomik olay. El País'e göre, birçok yerde yaklaşık iki aydır güneş tutulması gözlükleri satılıyordu, ancak ilgi azdı. Sadece son beş günde talep arttı ve birçok perakendecinin stokları tükendi.