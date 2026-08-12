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Güneş tutulması bugün: Avrupalılar koruyucu gözlükleri acele satın almak istiyor! İnsanlar kuyruğa girdi

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Güneş tutulması bugün: Avrupalılar koruyucu gözlükleri acele satın almak istiyor! İnsanlar kuyruğa girdi

12 Ağustos'taki tam güneş tutulması öncesinde, özel güneş gözlem gözlükleri birçok Avrupa ülkesinde çok rağbet gören ürünler haline geldi ve birçok yerde stoklar tükendi. Tam güneş tutulması bugün gerçekleşiyor.

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Foto - Güneş tutulması bugün: Avrupalılar koruyucu gözlükleri acele satın almak istiyor! İnsanlar kuyruğa girdi

12 Ağustos'taki tam güneş tutulması Grönland, İzlanda, kuzey İspanya'nın geniş bir şeridi üzerinden geçecek ve Portekiz'in kuzeydoğusunun küçük bir bölümüne dokunacak. Batı Avrupa'nın diğer bölgelerinin çoğunda ise sadece kısmi tutulma görülecek.

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Foto - Güneş tutulması bugün: Avrupalılar koruyucu gözlükleri acele satın almak istiyor! İnsanlar kuyruğa girdi

İspanya'da , konuma bağlı olarak, tam evre 12 Ağustos'ta yerel saatle 20:26 ile 20:33 arasında gerçekleşti; bu da Vietnam saatiyle yaklaşık 13 Ağustos 01:26 ile 01:33 arasına denk geliyor. Bu, 1999'dan beri ilk kez batı Avrupa kıtasından tam güneş tutulmasının gözlemlenebildiği anlamına geliyor. Eclipse gözlükleri etkinlikten önce tükendi. Güneş tutulmasını gözlemlemek için en iyi yerlerden biri olan İspanya'da, birçok eczane, gözlükçü, müze ve dağıtım noktasında özel gözlükler tükendi. Ağustos ayında Vietnam'da çıplak gözle görülebilen üç önemli astronomik olay. El País'e göre, birçok yerde yaklaşık iki aydır güneş tutulması gözlükleri satılıyordu, ancak ilgi azdı. Sadece son beş günde talep arttı ve birçok perakendecinin stokları tükendi.

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Foto - Güneş tutulması bugün: Avrupalılar koruyucu gözlükleri acele satın almak istiyor! İnsanlar kuyruğa girdi

Daha önce İspanyol hükümeti, ONCE kuruluşuyla işbirliği yaparak 2 milyon adet standartlara uygun gözlüğü ücretsiz olarak dağıtmıştı. Bunlardan ONCE, yaklaşık 1,7 milyonunu 21.000'den fazla satış noktası aracılığıyla dağıtırken, kalan 300.000 adet gözlük ise 30 müze ve bilim merkezine gönderildi. Fransa'da Le Monde gazetesinin haberine göre, Paris'teki birçok eczane ve perakendeci stoklarını tüketti. Popüler gözlüklerin fiyatı çifti başına yaklaşık 1,50 ila 4 euro arasında değişiyor. İngiltere'de The Guardian gazetesinin haberine göre, özel teleskoplar hem mağazalarda hem de internette kıt bulunuyor. Kraliyet Greenwich Gözlemevi de artan talebin ardından teleskoplarının tükendiğini duyurdu.

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Foto - Güneş tutulması bugün: Avrupalılar koruyucu gözlükleri acele satın almak istiyor! İnsanlar kuyruğa girdi

Güneş tutulmasını güneş gözlüğüyle izleyemezsiniz. Uzmanlar, sıradan güneş gözlüklerinin, röntgen filmlerinin, koyu renkli gözlüklerin veya CD'lerin doğrudan güneşe bakarken gözleri korumak için yeterli olmadığını belirtiyor. Güneş tutulmasını izlemek için kullanılan özel gözlükler, ISO 12312-2 standartlarına uygun olmalı ve çizik veya delik içermeden sağlam durumda olmalıdır. Kısmi güneş tutulması sırasında güneşi doğrudan gözlemlemek retina hasarına ve görme yetisinde kalıcı etkilere neden olabilir. Özellikle retinada ağrı reseptörleri bulunmadığından, gözlemciler hasarı hemen fark etmeyebilirler. İzleyicilerin gözlüklerini yalnızca tam tutulma evresinde çıkarmalarına izin verilir ve Ay'ın Güneş'i tamamen örttüğü alanda bulunmaları gerekir. Güneş ışığı tekrar görünür görünmez gözlükler tekrar takılmalıdır. Güneş tutulmasının yalnızca kısmi olarak görülebildiği yerlerde, izleyicilerin tüm izleme süresi boyunca koruyucu gözlük takmaları gerekmektedir. Güneş tutulması İspanya'da turizm çılgınlığına yol açtı. İspanya'da sadece özel teleskoplar değil, oteller ve turizm hizmetleri de bu özel astronomik olayı büyük bir heyecanla bekliyor.

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Yorumlar

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