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Dünya Cezaevine yıldırım düştü, 16 mahkum çarpıldı
Dünya

Cezaevine yıldırım düştü, 16 mahkum çarpıldı

Yeniakit Publisher
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Cezaevine yıldırım düştü, 16 mahkum çarpıldı

ABD'nin Ohio eyaletindeki bir hapishaneye yıldırım isabet etmesi sonucu 16 mahkumun yaralandığı açıklandı.

ABC News kanalının haberine göre, Ohio'ya bağlı Cleveland kenti yakınlarındaki Grafton Cezaevi'ne yıldırım düştü.

Hapishane yetkilileri, olayda mahkumlardan 16'sının yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yaralananlardan 1'inin hastaneye helikopterle sevk edildiğini belirten yetkililer, durumu incelemeye devam ettiklerini kaydetti.

 

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