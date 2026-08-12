Çiftlik Demircan Camii’nde Kur’an Kursu coşkusu bu yılda rekor katılım oldu

Spor faaliyetlerinden gezilere, bilgi yarışmalarından piknik ve şenliklere kadar birçok etkinlikle öğrencilerimizin camiyle bağlarını güçlendirmeye gayret ettik. Kur’an’a geçen evlatlarımızı Kur’an-ı Kerim’lerle sevindirirken, ikramlarımız ve çeşitli etkinliklerimizle camiyi çocuklarımız için daha sıcak ve güzel bir yuva hâline getirmeye çalıştık. Yetim ve öksüz öğrencilerimizi de gözeterek kardeşlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdik. Çiftlik Merkez Demircan Camii olarak geçmiş yıllarda elde ettiğimiz başarıların sorumluluğuyla bu yıl da çalışmalarımızı aynı azimle sürdürdük. “Camii Merkezli Hayat Projesi” kapsamında örnek cami seçilen camimiz, 2026 yılında 1250 öğrenciyle kendi rekorunu yeniledi. Bu güzel çalışmalara katkı sunan tüm hocalarımıza, gönüllülerimize, velilerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyor, Rabbimden bu hizmetleri daim kılmasını ve çocuklarımızı Kur’an’ın nuruyla yetişen güzel nesillerden eylemesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.