Çiftlik Demircan Camii’nde Kur’an Kursu coşkusu bu yılda rekor katılım oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı İstanbul Bağcılar’daki Çiftlik Merkez Demircan Camii’nde anlamlı bir kapanış programı düzenlendi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı İstanbul Bağcılar’daki Çiftlik Merkez Demircan Camii’nde anlamlı bir kapanış programı düzenlendi.
HABER MERKEZİ / Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yaz Kur’an kurslarında eğitim dönemi sona yaklaşırken, İstanbul Bağcılar’daki Çiftlik Merkez Demircan Camii’nde anlamlı bir kapanış programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yaz Kur’an kurslarında eğitim dönemi sona yaklaşırken, İstanbul Bağcılar’daki Çiftlik Merkez Demircan Camii’nde anlamlı bir kapanış programı düzenlendi. Okulların tatil olmasıyla başlayan yaz Kur’an kurslarında çocuklar Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanı sıra çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle dolu bir eğitim dönemi geçirdi. Çiftlik Merkez Demircan Camii, 2026 yılında yaz Kur’an kurslarında 1250 öğrencinin kaydıyla önemli bir katılım rekoruna imza attı. 2012 yılından bu yana binlerce öğrencinin eğitim aldığı camide, bu yılki yüksek katılım dikkat çekti. Kapanış programı öncesinde cami avlusu balonlar ve Türk bayraklarıyla süslendi. Mehteran takımının gösterisiyle başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Minik öğrencilerin ilahi, hadis-i şerif ve dualar okuduğu programda, çocukların taşıdığı “Gel Bu Yaz Kur’an’ı Gönlüne Yaz” ve “Camiye Koşalım, Kur’an’la Buluşalım” yazılı dövizler renkli görüntüler oluşturdu.
CAMİ AVLUSU KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ. Program boyunca öğrencilerin ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla dalgalandırmasıyla cami avlusu adeta kırmızı-beyaza büründü. Manevi atmosferin hâkim olduğu törende çocukların hazırladığı gösteriler davetliler tarafından ilgiyle takip edildi. Kapanış programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Çakmak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, Bağcılar Müftüsü Ömer Kayhan, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Döner, İlçe Vaizesi Sümeyye Akpunar, İlçe Vaizi Recep Tombaş, Millî Eğitim şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, müftülük personeli, muhtarlar, sendika başkanları, cami gençlik ve kadın kolları, veliler ve öğrenciler katıldı.
SOSYAL ETKİNLİKLER İHMAL EDİLMEDİ. Çiftlik Merkez Demircan Camii’nde yaz Kur’an kursları yalnızca sınıf ortamındaki eğitimlerle sınırlı kalmadı. Öğrencilere Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra ibadet, siyer, itikat ve ahlak dersleri verildi. Çocukların camiyi sevmesi ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla piknik, gezi, bilgi yarışmaları, çizgi film gösterimleri, bisiklet turları ve çeşitli oyun etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca cami ve müze ziyaretlerinin yanı sıra oyun parkları ile kayısı, fındık ve kiraz bahçelerine geziler gerçekleştirildi.
“CAMİ MERKEZLİ HAYAT” PROJESİYLE ÖRNEK CAMİ. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Camii Merkezli Hayat Projesi” kapsamında örnek camiler arasında gösterilen Çiftlik Merkez Demircan Camii İmam Hatib-i Vahdettin Güzel kapanış konuşmasında, “Çocuklarımızın yaz dönemini hem öğrenerek hem de güzel hatıralar biriktirerek geçirmeleri için Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanında çeşitli sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenledik.
Spor faaliyetlerinden gezilere, bilgi yarışmalarından piknik ve şenliklere kadar birçok etkinlikle öğrencilerimizin camiyle bağlarını güçlendirmeye gayret ettik. Kur’an’a geçen evlatlarımızı Kur’an-ı Kerim’lerle sevindirirken, ikramlarımız ve çeşitli etkinliklerimizle camiyi çocuklarımız için daha sıcak ve güzel bir yuva hâline getirmeye çalıştık. Yetim ve öksüz öğrencilerimizi de gözeterek kardeşlik ve dayanışma duygusunu pekiştirdik. Çiftlik Merkez Demircan Camii olarak geçmiş yıllarda elde ettiğimiz başarıların sorumluluğuyla bu yıl da çalışmalarımızı aynı azimle sürdürdük. “Camii Merkezli Hayat Projesi” kapsamında örnek cami seçilen camimiz, 2026 yılında 1250 öğrenciyle kendi rekorunu yeniledi. Bu güzel çalışmalara katkı sunan tüm hocalarımıza, gönüllülerimize, velilerimize ve destekçilerimize teşekkür ediyor, Rabbimden bu hizmetleri daim kılmasını ve çocuklarımızı Kur’an’ın nuruyla yetişen güzel nesillerden eylemesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
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