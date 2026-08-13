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Gündem Adalet Bakanı Gürlek: Bütün suç odaklarının üzenine kararlılıkla gidiyoruz
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Adalet Bakanı Gürlek: Bütün suç odaklarının üzenine kararlılıkla gidiyoruz

Yeniakit Publisher
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Adalet Bakanı Gürlek: Bütün suç odaklarının üzenine kararlılıkla gidiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon Valiliği ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Trabzon’a geldi.

Bakan Gürlek’i Trabzon Havalimanı’nda Trabzon Valisi Tahir Şahin, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile siyasi parti ve teşkilat mensupları karşıladı.

Bakan Gürlek gündemdeki operasyonlara yönelik Valilikte önemli açıklamalarda bulundu

Ayrıntılar gelecek…

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