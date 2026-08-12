Türkiye'nin teklifi Rusya'yı rahatsız etti: 'Bu mümkün değil' diyerek duyurdular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz’e ve bölgedeki kritik altyapıya yayılmasını önlemeye yönelik moratoryum önerisi Moskova’yı rahatsız etti. Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Üyesi Andrey Kolesnik, Ankara’nın girişimine mesafeli yaklaşırken, mevcut koşullarda çatışmaların durdurulmasının mümkün olmadığını savundu.

Fidan’ın gündeme getirdiği teklif, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin korunması ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulmasını hedefliyor. Türkiye böylece savaşın bölgesel güvenlik ve ekonomik istikrar üzerindeki etkilerini sınırlandırmaya yönelik diplomatik bir zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Rus haber kaynağı Ridus’a konuşan Kolesnik ise Ankara’nın girişiminin arkasında öncelikle kendi bölgesel güvenlik çıkarlarının bulunduğunu öne sürdü. Kolesnik, Türkiye’nin özellikle Karadeniz’de deniz trafiğinin güvenliğini garanti altına almaya çalıştığını savundu.

Moskova’dan “savaşı dondurma” itirazı

Kolesnik, cephe hattının mevcut haliyle dondurulmasının Moskova açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi. Rus milletvekili, Ukrayna’daki bazı bölgeler üzerindeki kontrol sağlanmadan savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Rusya’nın Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini kendi toprağı olarak gördüğünü belirten Kolesnik, Moskova’nın askeri hedeflerinden vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

Ankara’nın önerisi Karadeniz’e odaklanıyor

Moskova’dan gelen bu açıklama, Türkiye’nin girişiminin önündeki diplomatik zorlukları da ortaya koydu. Ankara ise savaşın taraflarını doğrudan kapsamlı bir barış anlaşmasına zorlamak yerine, Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanması ve enerji altyapısının çatışmaların dışında tutulması gibi daha sınırlı ve uygulanabilir başlıklar üzerinden bir zemin oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’nin Karadeniz’deki konumu, bu girişimi ayrıca önemli hale getiriyor. Montrö Sözleşmesi kapsamında Boğazlar üzerindeki yetkisini elinde bulunduran Ankara, savaşın Karadeniz’in ötesine taşınmaması ve bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğinin korunması konusunda doğrudan stratejik çıkar taşıyor.

Rus tarafının ilk açıklamasının sert olması, Moskova’nın mevcut cephe hattını temel alan bir ateşkes formülüne sıcak bakmadığını gösterirken, Türkiye’nin diplomatik girişiminin önümüzdeki süreçte taraflar arasında yeni bir müzakere başlığı oluşturup oluşturmayacağı merak konusu.