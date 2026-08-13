Ernest Muçi antrenmanda sakatlandı: Yıldız futbolcu en az 2 hafta yok
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Trabzonspor'un Beşiktaş'tan bonservisini alarak kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Ernest Muçi, idmanda talihsiz bir sakatlık yaşadı. Antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde şiddetli ağrı hisseden Arnavut futbolcu, sağlık heyeti tarafından detaylı incelemeye alındı.
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Yeni sezon öncesi Trabzonspor'a Beşiktaş'tan bonservisini aldığı Ernest Muçi'den kötü haber geldi.
Sol uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem oluşan Ernest Muçi'nin en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
EN AZ 2 HAFTA YOK
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, antrenman sırasında sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden Muçi'nin muayene edildiğini ve MR görüntülemesinin gerçekleştirildiğini belirtti.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Yapılan kontrollerde, oyuncunun uyluk ön kas grubu üst bölgesinde gerilmeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.
Beşir, Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını kaydetti.