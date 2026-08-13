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Gündem Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti
Gündem

Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti

Yeniakit Publisher
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Alihan Kuriş’in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, evlerinden çok sayıda silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

yeniakit.com.tr

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu belirtilen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonun 17 ilde yürütüldüğü, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi. Söz konusu adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

EVDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Öte yandan, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyona ait görüntüler, para miktarını ve silahların sayısını gözler önüne serdi.

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Gündem

Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

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