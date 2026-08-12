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79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi

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79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi

79 yaşındaki sanatçı Erol Evgin, hakkında çıkan "Müzikten sıkıldım" iddialarına açıklık getirdi.

#1
Foto - 79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi

Şarkıcı Erol Evgin, sahnelerdeki yarım asrı aşan müzik kariyeriyle devam ediyor.

#2
Foto - 79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi

Sanatçı, son dönemde sosyal medya platformlarını da aktif kullanarak hayranlarıyla bağını koparmıyor.

#3
Foto - 79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi

Her paylaşımıyla ilgi odağı olan Evgin, son olarak müzikten sıkılıp sanata yöneleceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.

#4
Foto - 79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi

2. Sayfa'da yer alan habere göre, hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan usta sanatçı, müzikten sıkılmanın mümkün olmadığını belirterek şarkı söylemenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Resim yapmaktan da büyük bir zevk aldığını dile getiren Evgin, müzikten yorulunca resme, resimden yorulunca da müziğe dönerek iki tutkusu arasında bir denge kurduğunu ifade etti. Müzik açıklamasıyla gündeme gelen Erol Evgin, geçtiğimiz günlerde de torunuyla magazin dünyasında ses getirmişti. Evgin 2 torunu Ozan ve Erol'la birlikte video çekip takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Henüz genç yaşta olmalarına rağmen dedelerinin boyunu çoktan geçtikleri görülen Ozan ve Erol, yakışıklılıklarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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