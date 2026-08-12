79 yaşındaki şarkıcı Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama: 'Müzikten sıkıldım' iddialarına açıklık getirdi
79 yaşındaki sanatçı Erol Evgin, hakkında çıkan "Müzikten sıkıldım" iddialarına açıklık getirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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79 yaşındaki sanatçı Erol Evgin, hakkında çıkan "Müzikten sıkıldım" iddialarına açıklık getirdi.
Şarkıcı Erol Evgin, sahnelerdeki yarım asrı aşan müzik kariyeriyle devam ediyor.
Sanatçı, son dönemde sosyal medya platformlarını da aktif kullanarak hayranlarıyla bağını koparmıyor.
Her paylaşımıyla ilgi odağı olan Evgin, son olarak müzikten sıkılıp sanata yöneleceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.
2. Sayfa'da yer alan habere göre, hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan usta sanatçı, müzikten sıkılmanın mümkün olmadığını belirterek şarkı söylemenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Resim yapmaktan da büyük bir zevk aldığını dile getiren Evgin, müzikten yorulunca resme, resimden yorulunca da müziğe dönerek iki tutkusu arasında bir denge kurduğunu ifade etti. Müzik açıklamasıyla gündeme gelen Erol Evgin, geçtiğimiz günlerde de torunuyla magazin dünyasında ses getirmişti. Evgin 2 torunu Ozan ve Erol'la birlikte video çekip takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Henüz genç yaşta olmalarına rağmen dedelerinin boyunu çoktan geçtikleri görülen Ozan ve Erol, yakışıklılıklarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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