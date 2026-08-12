Annesi ve babasının bile daha iyi tanımadığı çocukları zaman içerisinde uyutan çeteleri gözden kaçırmayın...

Özellikle ergenlik döneminde arkadaş grubunun ve kabul görmenin önemi artıyor. UNICEF'in ergenlik dönemindeki riskli davranışlara ilişkin ebeveyn rehberinde de gençlerin yeni ve heyecan verici deneyimlere daha fazla ilgi gösterebildiğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle sosyal medyada karşılarına çıkan güç, para ve statü görüntüleri bazı çocuklar açısından daha çekici hale gelebiliyor. Çocuğun internet kullanımı konusunda alışılmadık ölçüde gizlilik göstermesi, çevrim içi olduktan sonra huzursuz görünmesi, uyku düzeninin değişmesi, sosyal ortamlardan kaçınması ve davranışlarında belirgin değişiklikler görülmesi dikkat edilmesi gereken işaretler arasında gösteriliyor. Çocuğun eski arkadaş çevresinden birden uzaklaşması, ailesinin tanımadığı yeni kişilerle yoğun iletişim kurmaya başlaması veya nereden geldiğini açıklayamadığı para ve pahalı eşyalara sahip olması gibi olağandışı değişiklikler de aile tarafından görmezden gelinmemeli. UNICEF, çevrim içi olumsuz bir deneyim yaşayan çocukla konuşurken ebeveynlerin sakin kalmasını, çocuğu dinlemesini ve kendisini güvende hissettirmesini öneriyor. MEB'in veli rehberlerinde de benzer şekilde çocukların internette karşılarındaki kişinin gerçekte kim olduğunu bilemeyebileceklerinin anlatılması, kişisel bilgilerini yabancılarla paylaşmamalarının öğretilmesi ve çevrim içi arkadaş listelerinin zaman zaman çocukla birlikte gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor. Buradaki kritik nokta ise bunu çocuğu suçlamadan yapmak. Çünkü çocuk başına bir şey geldiğinde ailesinin göstereceği tepkiden korkarsa yardım istemekten de kaçınabiliyor.