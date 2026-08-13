Sıfır Atık yaklaşımı sporun tüm alanlarına yaygınlaştırılıyor

“Protokol, Sıfır Atık Yaklaşımını Sporun Gücüyle Daha Geniş Kitlelere Ulaştıracak” Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğindeki imza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, “Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile imzaladığımız bu iş birliği protokolünü, sıfır atık yaklaşımını sporun gücüyle daha geniş kitlelere ulaştırılacak önemli bir adım olarak görüyoruz. Sıfır Atık Hareketi'nin ülkemizde güçlü bir vizyonla başlamasında ve bugün küresel bir çevre hareketine dönüşmesinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğü ve kararlı liderliği çok büyük bir rol oynadı” dedi. “Amacımız Sürdürülebilir Yaşam Kültürünün Benimsendiği Bir Spor Ekosistemi Oluşturmak” Sıfır Atık vizyonunu hayatın her alanında, toplumun her kesimine taşımayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden Ağırbaş, “Spor milyonlara ulaşan, davranışları ve alışkanlıkları dönüştürme gücüne sahip evrensel bir dil. Bu nedenle spor tesislerinden müsabakalara, sporcularımızdan antrenörlerimize kadar olimpik hareketin tüm paydaşlarında sürdürülebilirlik ve sıfır atık kültürünü güçlendirmeyi çok değerli buluyoruz. Amacımız sadece atığın azaltıldığı organizasyonlar değil, kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve sürdürülebilir yaşam kültürünün benimsendiği bir spor ekosistemi oluşturmak” diye konuştu.