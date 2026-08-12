Yıllarca yüzmeyi dinleseniz suya girmeden yüzebilir misiniz? Yabancı dilde ana problem: Pratik eksikliği
Türkiye'de her meslekten ve her yaş grubundan insanın ortak problemi yabancı dili akıcı konuşamamak.
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Türkiye'de her meslekten ve her yaş grubundan insanın ortak problemi yabancı dili akıcı konuşamamak.
Ülkemizde yabancı dillere dair çok fazla kural ve kelime bilinmesine rağmen istenilen düzeye çıkılamadığını vurgulayan Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, bu soruna dair önemli tespitlerde bulundu.
"Yanlış Yapma Kaygısından Konuşmaya Cesaret Edemiyoruz" Bir insanın yıllarca nasıl yüzebileceğini dinlemesinin yüzmek için yeterli olmadığını vurgulayan Şahin, "Yüzmeye başlamak için suya girmek şarttır. Biz dil bilgisi çalışarak yabancı dil öğrenmeye başladığımızda beynimiz önce grameri kontrol etmeye odaklanıyor. Bu da bizi konuşmadan evvel uzun uzun düşünmeye sevk ediyor. Yabancı dili akıcı konuşmak da hayal oluyor" dedi.
Herkesin ana dilini öğrenme sürecini hatırlaması gerektiğini dile getiren Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, "Önce dinleme, sonra konuşma ve sonra dil bilgisi geldi. Biz önce isteklerimizi birilerine anlatabilmeyi öğrendik, sonra da o cümlenin gramer yapısını öğrendik. Bu sıralama tesadüf değil" şeklinde konuştu.
"Çeviri Yapmayın! Çıkın ve Turistlerle Konuşun" Yabancı dili kurallarla öğrenmeye başlayan kişilerin hata yapmaktan korkmaya başladığını kaydeden Şahin, "İnsanlar beyinlerinin iletişim kurma amacına odaklanmalı. Aksi halde beyin hata yapmama garantisi aramaya başlıyor. Karşımızdakinin bizi anladığına bakmıyoruz. Sanki kurallarına göre dans etme görevi varmış da ona odaklanıyormuşuz gibi oluyor" dedi.
Dil öğrenenlerin sessiz dönemini tamamladıktan sonra beyinlerinin doğru kalıpları refleks olarak ortaya çıkartacağını belirten Dil Bilimi Uzmanı Derya Şahin, "Bisiklet sürmeyi yeni öğrenen biri nasıl bisiklet sürdüğünü düşünmeye başlarsa düşme riski artar. Eğer birisi bisiklet sürebiliyorsa sürebiliyordur. İnsan ihtiyaç duyduğunda öğrendiklerini sergiler. O yüzden ihtiyaç oluşturmalıyız. Mümkün olduğu kadar turistik yerlere gitmeli ve pratik yapmalıyız" dedi.
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