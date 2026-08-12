Yıllarca yüzmeyi dinleseniz suya girmeden yüzebilir misiniz? Yabancı dilde ana problem: Pratik eksikliği

"Yanlış Yapma Kaygısından Konuşmaya Cesaret Edemiyoruz" Bir insanın yıllarca nasıl yüzebileceğini dinlemesinin yüzmek için yeterli olmadığını vurgulayan Şahin, "Yüzmeye başlamak için suya girmek şarttır. Biz dil bilgisi çalışarak yabancı dil öğrenmeye başladığımızda beynimiz önce grameri kontrol etmeye odaklanıyor. Bu da bizi konuşmadan evvel uzun uzun düşünmeye sevk ediyor. Yabancı dili akıcı konuşmak da hayal oluyor" dedi.