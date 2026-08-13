Terörsüz Türkiye kanunu sonrası önemli görüşme! Erdoğan, İmrali Heyetini Kabul Edecek

Çerçeve Yasa’nın Meclis’e gelmesine birkaç gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de MHP lideri Bahçeli’yi kabul etmişti. Erdoğan bugün ise DEM Parti’nin İmralı heyeti ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleriyle görüşecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bugün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Görüşmede Terörsüz Türkiye sürecinin işleyişi ve teröristbaşı Öcalan ile DEM heyetinin yapacağı görüşmelerin masaya yatırılacağı belirtiliyor.