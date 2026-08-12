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Teknoloji-Bilişim
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Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü

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Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü

Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen kent mimarisinde ve sürdürülebilir enerji stratejilerinde çığır açacak kapsamlı bir biyoteknoloji projesini başarıyla tamamladıklarını kamuoyuna duyurdu.

#1
Foto - Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü

Çinli araştırmacılar kent mimarisinde ve sürdürülebilir enerji stratejilerinde çığır açacak kapsamlı bir biyoteknoloji projesini başarıyla tamamladıklarını kamuoyuna duyurdu. Doğal ışık kaynaklarının genetik şifrelerini bitkisel yapılara entegre eden uzmanlar, herhangi bir harici enerji kaynağına ihtiyaç duymadan çevreye ışık yayan yeni canlı türleri elde etti. Başkent Pekin bünyesinde düzenlenen uluslararası ölçekli Zhongguancun Forumu kapsamında sergilenen bu özel bitkiler, fuar ziyaretçilerinin ve küresel bilim çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Geleneksel şehir aydınlatma ağlarına ekolojik bir alternatif sunma gayesi taşıyan çalışma, kentsel alanlardaki elektrik tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirmeye aday gösteriliyor.

#2
Foto - Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü

Laboratuvar ortamında yürütülen hassas çalışmalar sonucunda orkide, ayçiçeği ve krizantem dhil olmak üzere 20 farklı türün gen haritası başarıyla yeniden yapılandırıldı. Ateş böceklerinin yanı sıra derin ormanlarda yetişen biyolüminesan mantar türlerinden alınan özgün DNA dizilimleri, hedef bitkilerin hücresel mekanizmalarına aktarıldı. Gerçekleştirilen genetik aktarım sayesinde bitkilerin metabolik faaliyetleri esnasında doğal olarak ışık üretmesi sağlandı. Sergilenen örneklerin fotoğrafları ve canlı sunumları, biyoteknoloji alanında yeni bir dönemin kapılarının aralandığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

#3
Foto - Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü

Geliştirilen bu biyolojik sistemlerin en dikkat çekici yanı, işlevlerini sürdürebilmek adına herhangi bir şarj mekanizmasına veya elektrik şebekesine gereksinim duymamasıdır. Bitkilerin ışık yayma kapasitelerini koruyabilmeleri için yalnızca düzenli sulama ve standart mineral takviyeleri yeterli olmaktadır. Hücresel seviyede gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, bitki canlı kaldığı sürece ışık üretiminin aralıksız bir şekilde devam etmesini mümkün kılmaktadır. Yapılan ölçümlere göre bitkilerin yaydığı ışık şiddeti, ortam karanlığı arttıkça insan gözünün rahatlıkla algılayabileceği belirgin bir seviyeye ulaşmaktadır. Proje ekibi tarafından paylaşılan detaylı veriler, gen transferi yapılan türlerin büyüme hızlarında ve temel biyolojik süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığını göstermektedir. Geleneksel lambaların aksine ısı üretmeyen bu canlı aydınlatma araçları, enerjinin hemen hemen tamamını doğrudan görünür ışığa dönüştürmektedir. Biyokimyasal döngülerin sürekliliği sayesinde bitkiler, gündüz saatlerinde gerçekleştirdikleri fotosentez ve besin depolama süreçlerinin ardından gece boyunca istikrarlı bir parlaklık sergilemektedir. Bu durum, geleceğin şehirlerinde enerjinin depolanması ve iletilmesi aşamalarında yaşanan büyük kayıpların önüne geçilmesi açısından stratejik bir kazanım niteliği taşımaktadır.

#4
Foto - Son geliştirilen, ışık saçan lamba: Bitkilerle bu mümkün! Rakipler rahatsız olacak... Duyan şaşkına döndü

https://www.ertv.com.tr/amp/lambalara-rakip-olacak-isik-sacan-bitkiler-gelistirildi/40661/#:~:text=Geliştirilen yenilikçi teknolojinin,tarihteki yerini almaktadır.

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