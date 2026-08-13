Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara merkezli olarak 17 ilde yürütülen operasyon kapsamında, aralarında örgüt iddiası kapsamında yönetici konumunda oldukları öne sürülen isimlerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı öğrenildi.

Adreslerden 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.

Soruşturmanın odağında milyarlarca liralık para trafiği

Soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, dosyanın iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesine odaklandığı öğrenildi.

Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen dosyada; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük iddialarının araştırıldığı belirtildi.

Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

MASAK raporları mercek altında

Soruşturmanın önemli ayaklarından birini de mali incelemeler oluşturuyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analizlerin soruşturma dosyası kapsamında incelendiği öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgüt iddiasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığına yönelik tespitler araştırılıyor.

Söz konusu para miktarı ile transferlerin suçtan elde edilen gelirle bağlantılı olup olmadığı, mali ve adli incelemelerin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.

İsrail bağlantılı para hareketleri iddiası araştırılıyor

Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de ayrıntılı şekilde incelendiği bildirildi.

Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna yönelik iddiaların da soruşturma dosyası kapsamında araştırıldığı öğrenildi.

Bu yöndeki iddiaların banka hareketleri, şirket kayıtları, MASAK analizleri ve diğer adli deliller üzerinden incelendiği belirtildi.

Şirket ve varlıklara tedbir

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklar hakkında el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Tedbirlerin nihai kapsamının mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Dini hizmet faaliyetlerine yönelik işlem yok

Soruşturmanın herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetine yönelik olmadığı, operasyonun iddia edilen ekonomik çıkar amaçlı suç yapılanması, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanması çerçevesinde yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamının MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve elde edilen diğer adli delillerin incelenmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.