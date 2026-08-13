45 bin öğrenci Kur’an-ı Kerim öğrendi ipekyolu’nun genç ve yeni muhafızları

İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ise çocukların yılın en güzel dönemi olan yaz tatilinde eğlenceyi bırakıp Kur’an kursuna katıldıklarını hatırlatarak, "Burada hem çocuklarımızı mutlu edecek bir davranış sergilediler hem de anneleri, babaları onları doğru yola sevk ederek onlara hayırlı bir dokunuşta bulundular. O yüzden ben, çocukları yetiştiren anne ve babalar olduğu için öncelikle annelerin ve babaların cami gönlünü kutluyorum. Bunun yanında, bulunduğumuz coğrafyada ve yaşadığımız dönem itibarıyla sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yeni jenerasyonda birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Sizler inşallah doğruyu seçmiş olarak böyle devam edeceksiniz. İnşallah sizleri, bizleri Yüce Mevla’m sırat-ı müstakimden ayırmasın" şeklinde konuştu.