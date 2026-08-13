45 bin öğrenci Kur’an-ı Kerim öğrendi ipekyolu’nun genç ve yeni muhafızları
Van’da 2026 yılı yaz Kur’an kurslarını başarıyla tamamlayan yaklaşık 45 bin öğrenci, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenerek temel dini bilgilerle donatıldı. Bu çerçevede Van’ın İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur’an kurslarının kapanış programıyla öğrencilerin eğitim dönemi sona erdi. İlçede 11 bin 550 öğrencinin eğitim aldığı kursların kapanış programında, öğrenciler arasında düzenlenen hadis ve kısa sure ezberleme yarışmasının ilçe finali de gerçekleştirildi. Programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.