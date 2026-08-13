  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa ağabeyimizi vefatının 4. Yılında rahmetle ve dualarla anıyoruz! Senin dik duruşun Akit’in omurgasıdır Alihan Kuriş ve adamları gözaltında! Evlerinden çıkanlar şok etti O ülke, Suriye Hava Kuvvetleri'nin güçlenmesinden endişeli! Türkçe ezan zulmü... Binlerce yılın yabancısı bir ses değdi minarelere:'Tanrı uludur' Alihan Kuriş Suç Örgütüne Operasyon: 17 ilde 123 adrese baskın Irak’ta silahlı gruplara son tarih! 30 Eylül sonrası için çatışma hazırlığı ABD uçak gemisinde alarm: Askerler neden denize atlayıp ölmeye çalışıyor? FETÖ soruşturması’ yalanıyla çifti tuzağa düşürdüler! Altın ve dövizleri böyle aldılar Osmanlı mezarlıkları sahipsiz mi? Tarih göz göre göre yok oluyor! “Ulan! PKK bitecekse, onu da biz bitiririz”
Spor Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta heyecanı, yarın, 15 Ağustos Cumartesi, 16 Ağustos Pazar ve 17 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligin 1. haftasındaki mücadelelerin hakemleri de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde sezonun ilk haftasının programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

 

Yarın

21.30 Galatasaray - Çorum FK: Batuhan Kolak

 

15 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

 

16 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

 

17 Ağustos Pazartesi

21.30 Samsunspor - Göztepe: Kadir Sağlam

Dünya Kupası’nın eyyamcı hakemi 46 yaşında düdüğünü astı
Dünya Kupası’nın eyyamcı hakemi 46 yaşında düdüğünü astı

Spor

Dünya Kupası’nın eyyamcı hakemi 46 yaşında düdüğünü astı

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu
Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu

Spor

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş maçının hakemi belli oldu

Kastamonu'da rezidansa uyuşturucu serası kuran zehir tacirine darbe! Hakem karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı!
Kastamonu'da rezidansa uyuşturucu serası kuran zehir tacirine darbe! Hakem karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı!

Yerel

Kastamonu'da rezidansa uyuşturucu serası kuran zehir tacirine darbe! Hakem karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı!

{relation id:2014358 slug:'oglunun-yenildigi-macta-tribunden-atlayip-hakemin-uzerine-yurumustu-hamza-yerlikaya-hakkinda-sorusturma'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23