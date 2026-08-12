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Gündem Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın
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Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Filistin Konvoyunun bekletilmesine Şırnak'tan tepki: Utanç barikatlarını kaldırın

Şırnak Şehri Nuh Platformu, Gazze’ye ilaç ve gıda ulaştırmak ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyunun Ürdün ve Irak Merkezi Hükümeti tarafından engellendiğini belirterek tepki gösterdi. Habur Sınır Kapısı'nda yapılan açıklamada, “Konvoyun önündeki utanç barikatlarını derhal kaldırın” çağrısı yapıldı.

Şırnak'ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Şehri Nuh Platformu, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla yola çıkan Filistin Konvoyunun bekletilmesine tepki gösterdi.

Platform üyeleri, Habur Sınır Kapısı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Gazze'ye ilaç ve gıda ulaştırmayı amaçlayan konvoyun geçişine izin verilmemesini protesto eden platform adına açıklamayı Mesut Atille okudu.

“Filistin Konvoyunun engellenmesi kabul edilemez”

Atille, konvoyun Ürdün ve Irak Merkezi Hükümeti tarafından engellendiğini belirterek söz konusu kararı sert sözlerle eleştirdi.

Atille şöyle konuştu:

“Filistin Konvoyunun engellenmesi kabul edilemez bir ihanettir. Şırnak Şehri Nuh Platformu olarak, siyonist işgal çetesinin Gazze'deki soykırımına karşı yola çıkan özgürlük konvoyunun, Ürdün ve Irak Merkezi Hükümeti tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz.”

“Gazze'ye ilaç ve gıda götüren konvoyları durdurmak katliamlara ortak olmaktır”

Ürdün ve Irak yönetimlerinin tutumuna tepki gösteren Atille, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Atille, “Müslüman halkların Gazze çığlığına gösterdiği refleks, işbirlikçi yönetimlerin barikatlarına takılmıştır” ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

“Gazze'ye ilaç ve gıda götüren konvoyları durdurmak, İsrail'in katliamlarına doğrudan ortak olmaktır.”

Ürdün ve Irak'a çağrı: Barikatları derhal kaldırın

Şehri Nuh Platformu, Ürdün ve Irak hükümetlerine konvoyun geçişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Atille, “Ürdün ve Irak hükümetleri, konvoyun önündeki utanç barikatlarını derhal kaldırmalıdır” dedi.

İslam coğrafyasındaki halklara da çağrıda bulunan Atille, Gazze'ye yönelik yardımların engellenmesine karşı ses yükseltilmesini istedi.

“Şırnak'tan yükselen Şehri Nuh'un sesi, Gazze özgür olana ve tüm yardımlar yerine ulaşana kadar susmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“313 kişi, 313 yürek”

Açıklamada Filistin'e destek için yola çıkan konvoydaki 313 kişi ile Bedir Savaşı arasında sembolik bir bağ da kuruldu.

Atille şunları söyledi:

“Bedir'de 313 sahabe, inanç ve kararlılığın sembolü olarak tarihe geçti. Bugün ise 313 kişi Filistin'e destek ve dayanışma mesajı ulaştırmak için yola çıktı. Ancak grup, sınır kapısında geçişlerine izin verilmemesi nedeniyle bekletiliyor.”

Atille açıklamasını, “313 kişi, 313 yürek. Bedir'in ruhundan Filistin'e uzanan bir dayanışma yürüyüşü ile yollarda olanlara selam olsun” sözleriyle tamamladı.

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Yorumlar

Tevfik

İsrail’n ödü koptu

Ersan

İsrail in itleri ırak ve Ürdün
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