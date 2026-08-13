İran’dan Fransa’ya sert tepki: İki yüzlülüğünüz utanç verici

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’a yönelik insan hakları eleştirilerinde bulunan başta Fransa olmak üzere Batılı ülkelere tepki gösterdi.

Arakçi, Avrupa Birliği ile 26 ülkenin Tahran yönetimine “insan haklarına saygıyı güvence altına alma” çağrısında bulunduğu ortak bildiriye sosyal medya hesabından cevap verdi.

Batılı ülkelerin tutumunu “açık ve utanç verici bir ikiyüzlülük” olarak nitelendiren Arakçi, özellikle Fransa'yı hedef aldı.

“Dünyaya insan hakları dersi vermeyi bırakın”

Arakçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fransa gibi ülkeler dünyaya ‘insan hakları’ ve uluslararası hukuk konusunda ders vermeyi bırakmalı. İkiyüzlülükleri açık ve utanç verici.”

İranlı Bakan, Batılı ülkelerin Gazze politikalarına da dikkat çekerek eleştirilerini sürdürdü.

Gazze üzerinden Fransa’ya yüklendi

Arakçi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verilen desteğin Batılı ülkelerin insan hakları söylemleriyle çeliştiğini savunarak şöyle devam etti:

“Gazze'deki İsrail soykırımına verdiğiniz destek ve İran'a yönelik saldırganlığınız, sahip olduğunuzu düşündüğünüz her türlü ahlaki üstünlüğü ortadan kaldırdı.”

Fransa öncülüğünde ortak bildiri

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, daha önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ile 26 ülkenin ortak bir bildiri yayımlayarak İran'ın protestoculara yönelik idam cezalarını kınadığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi ise Batılı ülkelerin İran'a yönelik insan hakları eleştirilerine Gazze üzerinden karşılık verirken, Arakçi'nin son açıklaması İran ile Fransa arasındaki diplomatik gerilimin yeni bir yansıması oldu.