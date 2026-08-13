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Gündem Amasya’da korkutan deprem
Gündem

Amasya’da korkutan deprem

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Amasya’da korkutan deprem

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem saat 13.33'de kaydedildi. Yerin 17,95 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Göynücek olarak açıklandı. AFAD, depremin enlem koordinatını 40.43083 kuzey, boylam koordinatını ise 35.5415 doğu olarak duyurdu. Depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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