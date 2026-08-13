Trump kaçarken iki bakanı ‘yem’ olarak uçakta bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın temmuz ayında Ankara’dan ayrılışı sırasında yaşandığı öne sürülen olağanüstü güvenlik operasyonunun ayrıntıları gündem oldu. ABD medyasına yansıyan bilgilere göre Trump, kendisine yönelik olası bir güvenlik tehdidi nedeniyle son anda başka bir askeri uçağa geçirildi.

Operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise Trump yönetiminin iki önemli isminin ilk uçakta bırakılması oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Trump’ın bulunduğu izlenimini vermeyi sürdüren ve adeta “yem” olarak kullanılan uçakta yolculuklarına devam ettikleri öne sürüldü.

Trump için gizli uçak değişikliği

CBS News’un aktardığına göre Trump, 8 Temmuz’da Ankara’daki NATO zirvesinin ardından yetkililer ve basın mensuplarıyla birlikte başkanlık uçağına bindi.

Ancak İran kaynaklı olduğu belirtilen güvenlik endişeleri üzerine ABD Başkanı için sıra dışı bir plan devreye sokuldu.

Trump’ın bulunduğu uçağın hedef haline gelebileceği ihtimaline karşı ABD Başkanı’nın gizlice başka bir askeri uçağa geçirilmesine karar verildi.

Yemek kamyonuyla ikinci uçağa götürüldü

Haberdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri Trump’ın iki uçak arasındaki transferinin nasıl gerçekleştirildiği oldu.

İddiaya göre Trump, çevredeki kişilerin ve olası tehdit unsurlarının dikkatini çekmemek amacıyla bir yemek kamyonunda gizlenerek kendisi için hazırlanan ikinci uçağa götürüldü.

Böylece dışarıdan bakıldığında Trump’ın ilk uçakta bulunduğu izleniminin korunması amaçlandı.

Rubio ve Bessent “yem uçakta” kaldı

Operasyonun tartışma oluşturabilecek bölümü ise Trump yönetiminin iki üst düzey ismiyle ilgiliydi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Hazine Bakanı Scott Bessent’in Trump’la birlikte ikinci uçağa alınmadığı, ilk uçakta yolculuklarını sürdürdüğü belirtildi.

Trump’ın ayrılmasının ardından ilk uçak, orijinal uçuş düzenini sürdürerek “yem uçak” görevi gördü.

“Air Force One” ifadesi belirli bir uçağın sabit adı değil, ABD Başkanı’nın içinde bulunduğu ABD Hava Kuvvetleri uçağına verilen çağrı adı olarak kullanılıyor. Bu nedenle Trump’ın diğer uçağa geçmesiyle birlikte başkanlık çağrı adı da teknik olarak onun bulunduğu uçağa geçmiş oldu.

Halefiyet zinciri gerekçesi

Haberde Rubio ve Bessent’in ilk uçakta bırakılmasının gerekçesine ilişkin de dikkat çekici bir ayrıntı yer aldı.

Bu tercihin, Trump’a yönelik olası bir saldırı halinde ABD yönetimindeki halefiyet zincirinin korunması amacıyla yapıldığı aktarıldı.

İlk uçakta Beyaz Saray yetkilileri Stephen Miller ve Steven Cheung’un da bulunduğu, Trump’ın Ankara’dan ayrıldığı ikinci uçakta ise Savunma Bakanı Pete Hegseth’in yer aldığı bildirildi.

Trump uçak değiştirdiğini doğruladı

Trump, 10 Ağustos gecesi gazetecilere yaptığı açıklamada uçak değiştirme kararının ABD ordusu ve Gizli Servis tarafından alındığını söyledi.

Güvenlik yetkililerinin kendisinden “farklı bir uçakla gitmesini” istediğini belirten Trump, kendisine yönelik tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD medyasındaki haberle birlikte Trump’ın Ankara’dan ayrılışında uygulandığı belirtilen güvenlik planı ve iki önemli bakanın ilk uçakta bırakılması tartışma konusu oldu.