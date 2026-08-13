Mustafa ağabeyimizi vefatının 4. Yılında rahmetle ve dualarla anıyoruz! Senin dik duruşun Akit’in omurgasıdır

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan ve gazetemizin kurucusu merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu Ağabey, Hakk’a irtihalinin dördüncü yıl dönümünde rahmet, özlem ve dualarla yâd ediliyor. 1948 yılında dünyaya gelen Karahasanoğlu, 1969’da MNP Gençlik Kolları Başkanlığı ile başladığı siyaset mücadelesini, 1974’te Millî Gazete Müessese Müdürlüğüyle medya sahasına taşıdı. 1988’de Cuma dergisini, 1993’te ise Akit’i kurarak, Türk basınında kendi çizgisini oluşturdu. Sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve tavizsiz bir dava adamı olarak hayatını inandığı değerler uğruna mücadeleye vakfeden Karahasanoğlu, özellikle 28 Şubat sürecinde Müslümanlara yönelik baskı ve zulümlere karşı gösterdiği cesur duruşla hafızalara kazındı.

Hak ve hakikate adadığı ahir ömrünün 48 senesini İslam davasını yüceltmek için siyaset ve medya sahasında mücadeleyle geçiren merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, vefatının dördüncü yılında rahmetle ve dualarla anılıyor. Gazetemiz Akit’i adeta mazlum ve mağdur Müslümanlara vakfeden Mustafa ağabey, inancından dolayı nerede sıkıntıya düşmüş bir Mü’min varsa imdadına koşar, sesinin ülke sathında duyulmasını sağlardı.

HER ZAMAN DİK DURDU

Ahir ömrü 1948 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde başlayan Mustafa Karahasanoğlu, ailesinin gurbet yolculuğu ile birlikte 1950 yılında 2 yaşındayken İstanbul’a geldi. İlkokulu Kabataş Namık Kemal İlkokulu’nda, orta öğrenimini Fındıklı Ortaokulu’nda, lise tahsilini Maçka Sanat Lisesi’nde tamamlayan Karahasanoğlu, 1974’te Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Milli Görüş lideri merhum Erbakan Hoca’nın dava arkadaşlarından Mustafa Karahasanoğlu; Müslümanlara yönelik topyekûn mücadeleye girişilen 28 Şubat sürecinde uyduruk gerekçelerle gözaltına alınmış, gizli servisler tarafından bizzat makam odasında ölümle tehdit edilmiş, idaresindeki Akit’e panzerlerle baskınlar düzenlenmiş ancak hiçbirisine boyun eğmeyerek davasından zerre taviz vermeden dik duruşunu sürdürmüştü. Küçük bir nalbur dükkanında kurulan Akit gazetesini adeta vesayet odaklarına karşı bir direniş kalesi haline getiren Mustafa ağabey; cuntacılara, sermayedarlara, siyasi hokkabazlara, militan hukukçulara, beşli çetelere eyvallah etmedi, gelene hocam gidene paşam demedi. Gazetenin mâli açıdan sıkıntıya düştüğü en zorlu günlerinde dahi faizli reklamları elinin tersiyle iten, ‘önce helal kazanç’ diyerek bütün mesai arkadaşlarına helal rızkın önemini öğreten, Allah için öfkelenen, Allah için muhabbet kuran, en zor anında dahi sükûnet ve hakkaniyet ölçüsüyle hareket eden Mustafa ağabey, 1988’den beri Cuma dergisi ve Akit gazetesinde vazife alıp, Türkiye’ye hizmet eden çok sayıda kıymetli ismi yetiştirdi.

HAK DAVA İÇİN YAŞADI

Haftanın 7 günü mesai yaparak, kurumumuzda çalışan bütün personelden daha fazla çalışan Mustafa ağabey, haftalık ve yıllık izin kullanmaksızın sıhhati el verdiği müddetçe hak dava için hep çalıştı, çabaladı.

Mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan büyük dava ve aksiyon adamı, 13 Ağustos 2022’de tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu. Evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Karahasanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. Vefatının sene-i devriyesinde ailesi, çalışma arkadaşları ve meslektaşları Karahasanoğlu’nu anlattı.

ÖMRÜNÜ HAKİKATE ADADI

Merhum Mustafa Karaasanoğlu’nu anlatan kardeşi ve Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, “Akit Medya Grubu Onursalh Başkanı Mustafa Karaaslanoğlu’nu, vefatının dördüncü sene-i devriyesinde rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Mustafa abim; ömrünü hakkın, hakikatin ve adaletin yanında durmaya adamış, zalimin karşısında mazlumun yanında yer almış, baskılara, dayatmalara ve sindirme girişimlerine hiçbir zaman boyun eğmemiş müstesna bir şahsiyetti. O, sahip olduğu idealleri hayata hâkim kılmak için büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele eden gerçek bir dava insanıydı. Maddi kaygıları, makam ve mevki beklentileri olmadı. Kişisel isteklerini hiçbir zaman mücadelesinin önüne koymadı. Gazeteciliği yalnızca bir meslek olarak değil, hakikatin savunulması gereken önemli bir sorumluluk olarak gördü ve bu uğurda çok ağır bedeller ödedi.

Bizlere her şart altında azimli olmayı, inandığı doğrulardan taviz vermemeyi ve mücadeleden geri adım atmamayı öğretti. Dünyevî hiçbir menfaat gözetmeden, yalnızca Cenâb-ı Hakk’ın rızasını hedefleyerek Türk medyasında önemli bir çığır açtı. Din düşmanlarına, rant çevrelerine ve zulme karşı cesaretle durdu; daima Hakk’ın ve milletinin yanında saf tuttu. Özellikle 28 Şubat dönemindeki vakur ve kararlı duruşu, onun mücadele hayatının en önemli örneklerinden biri olarak hafızalarımızdaki yerini koruyor. Vesayet düzeninin baskılarına boyun eğmedi; gözaltı ve tutuklamalara rağmen inandığı değerlerden vazgeçmeden mücadelesini sürdürdü.

Bugün bizlere düşen, Mustafa abimizin bıraktığı bu kutlu mirasa sahip çıkmak, onun ortaya koyduğu mücadele ruhunu yaşatmak ve medyadaki misyonumuzu daha ileriye taşımaktır. Bizler de ondan aldığımız güç ve ilhamla, karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen mücadele azmimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle Mustafa Karaaslanoğlu’nu vefatının dördüncü yılında bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor; Cenâb-ı Hak’tan kendisine rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını niyaz ediyoruz.”

CESARET VE AZMİ İLE TEMELLERİ ATTI

Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, “Rahmetli ağabeyim, cesaret ve azimde hepimizin örnek alması gereken bir dava insanı idi. Daha üniversiteye gittiği 1960’lı yılların sonunda, Ayasofya’nın açılması için bilet alıp içeri giren ve orada namaz kılan bir cesarete ve azme sahipti. Bugün elhamdülillah, Ayasofya’da namaz kılınıyorsa, o günlerdeki gençlerin cesaretlerini de, şükranla anmak gerekir. ‘Dünyada yapılamayacak iş yoktur, yapamayacak adam vardır’ sözü ile bizlere azimle hareket ettikten sonra, her hedefin başarılabileceğinin hem cesaretini verdi hem de kendisi bunu hayatında ispatladı. Tüm inanan insanları kucaklayan, ama inançlı insanlara nefret kusanlara da hiçbir taviz vermeyen korkusuz bir insandı. İnandığı yolda, hiçbir tehdide kulak asmadı.

İnanan insanları tahkir etmek için “Onları belliyoruz” diyen darbeci generale, ‘Bellendiniz paşam’ manşetini atan da, Başbakan Erbakan’ı devirmek için ‘boncuk boncuk terledi’ başlığını kartele yazdırtan darbeci amirale, ‘Hakkımızı helal etmiyoruz’ manşetini atan da onun cesareti ve korkusuz kimliği idi. Bugün eğer inançlı insanlar ikinci sınıf vatandaş muamelesinden kurtulmuş ise, bunda rahmetli Mustafa Karahasanoğlu ağabeyim ve onun gibi mücadele eden insanların büyük emeği vardır. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun...” ifadelerini kullandı.

BABAMIN EN YARAMAZ ÇOCUĞUYDUM

Oğlu Ahmet Can Karahasanoğlu, “Baba imgesi insanın en derinindeki bilinçaltı koridorlarının yansımasıdır. Özellikle erkek çocukları için baba bir otoriteyi temsil eder. Otorite duygusu, pasifist anarşist fikirlerim doğrultusunda her türlü otorite fikrine karşı bir savunma biçimi geliştirmeme sebep oldu. Dolayısıyla babamla yaptığımız uzun tartışmaları ve fikirlerimle onu alt etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Bilgi nihayetinde tecrübeye karşı her zaman biraz daha yenik kalıyor. O tabii ki benden daha zeki bir kafaya sahipti ve hazır cevaplarıyla bütün teorik felsefi çıkarımlarımı yerle bir ediyordu. Bir süre sonra tartışmaların ve fikir ayrılıklarının bir yere götürmediğini anladım. Hiçbir şey çözülmüyordu. Sadece bana “Ufaklık, adam mı oldun?” kıvamında bakıyordu. Bugün yaşadığım, karşılaştığım birçok tecrübede, “Acaba babam burada olsa nasıl bir tepki verirdi?” diye düşünmeye başlıyorum. Demek ki yaş ilerledikçe insan da yavaş yavaş babasına yaklaşıyor.

Bu değişik, terse doğru bir evrim süreci. Açıklanması zor bazı anlar vardır; babanızı kaybettiğiniz zaman anlarsınız. İşte o anları her geçen gün biraz daha fazla müşahede etmeye başlıyorum. Hayatla ilgili ufak sorunlarda onu hatırlıyorum. Korkunç basitleştirmeyle anlık, pratik çözümler sunardı. Yağmurlu bir gündü. Babamla beraber uzun bir yoldaydık. Arabayı kenara çekip bir süre gökyüzüne doğru baktı. Sonra “Babamı hatırladım” dedi. O an neden böyle bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Dedem o zaman rahmetliydi. Şimdi her yağmur yağdığında ben de o sözle babamı hatırlıyorum. Ve olduğum yerde, ben bu satırları yazarken, yağmur çiselemeye başladı. Bazı işaretler okumasını bildiğinizde çok şey anlatır. Rahmet ve dua ile…

AİLECE FEDAİ ADAMLAR

Mustafa Bey’in dostu ve Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay ise şunları söyledi: “Mustafa Bey, ‘nerede vazife varsa ben oraya giderim’ derdi. Ben dedim ki ‘arkadaş senin buradaki hizmetin bana göre gazetedeki hizmetinden daha büyük olur’ dedim. O, buradaki evi barkı toparladı Ankara’ya geldi. Teşkilat başkan yardımcılığı dedim ama benim başkan yardımcımdı. Ben teşkilat başkanıydım. Mustafa Bey’in başarısını dergide, gazetede tek başına değil üç kardeşin çok ahenkli bir şekilde çalışmasından kaynaklanıyor. Ailece fedai adamlar. Babadan beri İslami konuda çok sıkı bir yapıları var.”

EMANETİ OMUZLARIMIZDA

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, “Mustafa Ağabey… İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn… 13 Ağustos 2022… Sabahın o ağır sessizliğinde haber düştü. Akit’in, Millî Görüş’ün, hak ve hakikatin yılmaz fedaisi Mustafa Karahasanoğlu Ağabey, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında Rabbine yürüdü. Kalbimizin bir yanını alıp götürdü. Ama bıraktığı iz, bir ömür boyu silinmeyecek kadar derindi Erzincan’ın Başpınar köyünden İstanbul’a uzanan o yol, sıradan bir göç değildi. O yol, bir dava adamının, bir mücahidin yoluydu. Mühendislik diplomasını bir kenara koydu. Nalbur dükkânının mütevazı raflarından Cuma Dergisi’ni, oradan Beklenen Vakit’i, Akit’i yükseltti. Sermaye olmadan, holding desteği olmadan, cemaat dayatması olmadan… Sadece “Müslümanların gören gözü, işiten kulağı, haykıran sesi” olma inancıyla. Küçük bir dükkândan koca bir medya grubuna uzanan o yolculuk, aslında bir direniş destanıydı.

28 Şubat’ın karanlık günlerini hatırlayanlar bilir. Postal sesleri sokakları inletirken, panzerler kapıya dayanırken, ölüm tehditleri makam odasına kadar girerken… Mustafa Ağabey dimdik durdu. “Bu bina çöker, siz de altında kalırsınız” diyenlere, “Devleti ve orduyu asıl yıpratanlar, millet düşmanı uygulamalara teşebbüs edenlerdir” diye cevap verdi. Eğilmedi. Bükülmedi. “Gelene hocam, gidene paşam” demedi. Çünkü o, korkaklardan gazeteci olmayacağını bilen adamdı. Hakikatin yanında durmak, bazen yalnızlığı, bazen bedeli, bazen de ölümle yüzleşmeyi gerektirirdi. O bedeli ödedi. Ve o dik duruş, bugün hâlâ Akit’in omurgasıdır. Haftanın yedi günü, izin bilmeden, yorulmadan…

Personelinden daha fazla çalışan, mütevazı, sevecen, vefalı bir ağabeydi. Ayrılanın hakkını unutmayan, yolda bıraktığını arayan, dostuna sahip çıkan… Mazlumun feryadını manşete taşıyan, yolsuzu ifşa eden, inananın sesinin kısılmasına müsaade etmeyen… O, sadece bir medya patronu değildi. O, bir emanetti. İslam davasının, milli iradenin, hakkı haykırmanın emaneti. Şimdi o emanet, omuzlarımızda. Kabri Edirnekapı’da, ruhu ise her sabah gazetemizin sayfalarında, her haberin satırında, her manşetin cesaretinde yaşıyor.

KELLE KOLTUKTA BİR ÖMÜR

Oğlu Halil İbrahim Karahasanoğlu, “Rahmetli babamı sadece bir baba olarak değil, bir mücadelenin, bir inanışın, bir davanın temsilcisi olarak da görüyorum. Bu yüzden bendeki baba figürü sadece bir ‘aile’ ifadesiyle anlatılamayacak kadar büyük. O hiçbir zaman kolay olanı seçmedi. 28 Şubat döneminde herkesin tir tir titrediği o askeri vesayetin acımasız otoriterliğine karşı dik duruşuyla büyük bir direniş gösterdi. Dünya tarihinde hiçbir gazeteye açılmamış davalar şu an bu satırları okuduğunuz gazeteye açıldı. Bir şeyin yanlış olduğuna inandığı zaman o artık hiçbir şekilde doğru olamazdı. İnandığı fikir uğruna bedel ödemeyi peşinen göze alan bir adamdı. Benim çocukluğum, onun orta yaşları ülkenin büyük bir değişimin içinden geçtiği zamanlara denk düşüyor. Babam bu değişimde büyük bir dönüştürücü olarak rol üstlendi. Bugün Müslümanlar onu, herkes konuşmaya korkarken gerçekleri haykırarak ortamı bir anda tersine çevirmesiyle hatırlıyor. Rahmet olsun. Yattığı yer incitmesin.”

KABRİ BAŞINDA YÂD EDİLECEK

Ömrünü İslam davasının yüceltilmesine, hakkın ve hakikatin savunulmasına adayan, gazetemizin kurucusu ve merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu Ağabey, vefatının dördüncü sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yâd edilecek. Merhum Mustafa Ağabey için bugün saat 13.30’da Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan aile kabristanlığında anma programı gerçekleştirilecek. Ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve dava arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek programda merhum Karahasanoğlu için Kur’an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek. Diğer yandan Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan ile yol arkadaşlığı, gazetecilik serüveni, 28 Şubat başta olmak üzere vesayet odaklarına karşı verdiği mücadele ve Akit Medya’nın zorlu süreçlerde yaşadığı badirelerin anlatıldığı “Mustafa Karahasanoğlu” belgeseli de bu akşam izleyiciyle buluşacak. Mustafa Karahasanoğlu’nun dava hayatından gazetecilik mücadelesine, Akit’in kuruluş sürecinden vesayet dönemlerindeki dik duruşuna kadar birçok önemli kesitin yer aldığı belgesel, bu akşam saat 20.00’de Akit TV’de yayınlanacak. Belgesel, televizyon yayınının yanı sıra yeniakit.com.tr üzerinden de izlenebilecek. Mustafa Karahasanoğlu’nun hayatını, mücadelesini ve geride bıraktığı kutlu mirası anlatan yapım, merhum dava adamını yakından tanımak isteyen izleyicilere önemli bir hafıza sunacak.