O ülke, Suriye Hava Kuvvetleri'nin güçlenmesinden endişeli!

İsrail'in Suriye Hava Kuvvetleri'nin yeniden oluşturulmasına ilişkin endişelerini özel olarak ABD'ye ilettiği bildirildi.

İsrail medyasına göre, pazartesi günü Suriye'ye ait iki Sukhoi Su-22 savaş uçağının ülkenin kuzeybatısındaki İdlib ilinde uçuş yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Washington ile Tel Aviv arasında temaslarda bulunuldu.

İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan, üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in endişelerinin ABD ile paylaşıldığını bildirdi.

Haberde, yeni bir Suriye hava gücünün kurulmasının yanı sıra Türkiye'ye ait hava savunma sistemlerinin ülkeye konuşlandırılmasının da İsrail'i endişelendirdiği belirtildi.

International Crisis Group'un Suriye Kıdemli Analisti Nanar Hawach, The New Arab'a yaptığı açıklamada, "İsrail muhtemelen iki eski uçaktan ve birkaç pilottan ibaret olan ve yedek parçası bulunmayan bir Suriye hava kuvvetiyle yaşayabilir" dedi. Hawach, İsrail'in muhtemelen Ankara'nın müdahil olmasından daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

Hawach, "İsrail'i endişelendiren şey, bu gücün etrafında şekillenmeye başlayan Türk askeri varlığı" dedi. Türkiye'nin eğitim ve savunma anlaşmalarının yanı sıra üs planlarına ilişkin haberlerin de bu varlığa zemin sağladığını belirtti.

Temmuz ayı sonunda Suriye Hava Kuvvetleri, 1960'larda Çekoslovakya'da üretilen L-39 eğitim uçağının da uçuş yaptığı, bin kursiyerin mezuniyet törenini düzenlemişti.

Hawach, "Bu durum, Türk hava savunma sistemleri ve radarlarının da gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Bunlar, İsrail'in Suriye üzerindeki operasyonlarını kurtarılan herhangi bir Sukhoi uçağının yapamayacağı ölçüde kısıtlayabilir" dedi.

Century International araştırmacısı ve İsveç Savunma Araştırma Ajansında kıdemli analist olan Aron Lund da Sukhoi uçaklarının İsrail için çok az tehlike oluşturduğu görüşüne katıldı. Lund'a göre bu uçakların gözetleme, iç tehditleri bastırma, ordu açısından prestij sembolü olma ve pilot eğitiminde kullanılma ihtimali daha yüksek.

Lund, The New Arab'a, "Bu, F-35 hayalet savaş uçaklarına sahip dünya standartlarında ve son derece modern bir hava kuvveti bulunan İsrail için gerçekçi bir tehdit değil. İsrail buna itiraz ediyorsa bunun tehlike hissinden kaynaklanması pek olası değil." dedi.

Lund'a göre İsrail'in Suriye Hava Kuvvetleri'nin yeniden oluşturulmasına itiraz etmesinin üç başka nedeni bulunuyor. Bunlardan biri, İsrail'in gelecekte İran'ı bombalamak için Suriye hava sahasını kullanması ve yeni bir hava kuvvetinin bunu engelleyebilecek olması.

İkinci neden ise İsrail'in Suriye konusunda sürdürdüğü müzakereler. Lund, "İsrail, Suriye'yle ilgili başka konularda zaten müzakere yürüttüğü için elde edebileceği her türlü ayrıcalık ve avantajı almak amacıyla meseleyi ABD'nin gündemine taşımak isteyebilir" dedi.

Lund ayrıca İsrail'in Suriye'yi "zayıf ve bağımlı" tutma isteğine dikkat çekerek "Eski ve küçük bir hava kuvveti bile Suriye ordusunu Suveyda'daki İsrail destekli Dürzi gruplara üstünlük sağlama konusunda daha güçlü bir konuma getirebilir. İsrail bunu istemiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Mepa News