Cenazede olduğunu unuttu! Okan Buruk’tan tepki çeken sözler
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın cenazesinde hakemlerle ilgili sözleri gündem oldu. Buruk'un, "Hazırlık maçında kırmızı kart veriyorlar, niyetleri kötü" sözlerine "Cenazede bu söylenir mi?" şeklinde sitem edildi.
Okan Buruk, teknik direktör Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın cenazesine katıldı. Buruk, cenazeye katılanlarla yaptığı konuşma sırasında hakemlere yönelik sitemde bulundu.
Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Hazırlık maçında kırmızı kart veriyorlar, niyetleri kötü." ifadelerini kullandı.
Buruk'un cenazede hakemlerle ilgili kullandığı ifadeler tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medyada kullanıcıları "Cenazede bu söylenir mi?" sözleriyle Buruk'un açıklamasının yapıldığı yere dikkat çekerek eleştiride bulundu.