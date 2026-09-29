Isırgan otu Her derde deva: Arkasındaki sırları duyan stok yapıyor... Ağızdaki aftları iyileştiren gargara

Tehlikeli bir bitki olduğu bilinen ısırgan otu aslında dikkatli kullanıldığı zaman çok faydalıdır. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. İltihaba, adete, saç sorunlarına, ciltteki yaralara ve birçok hastalığa iyi gelir. Diğer faydaları ise şöyledir…

Isırgan Otu Faydaları

Büyük bir demir kaynağıdır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Ayrıca kan yapıcı ve kan temizleyici özelliği vardır.

İltihap ve şişliği giderir.

Özellikle kan şekeri düşürücü özelliği de bulunmaktadır.

Tahrip olan yerleri onarıcı özelliği vardır.

Eklem ve romatizma ağrıların iyi gelir.

Yaşlanmayı yavaşlatıcı özelliği de bilinir.

Vücuttaki taşları düşürmeye yardımcı olur. Böbreklerde ve safrada olan taşı düşürür.

Her türlü iltihap hastalığına iyi gelir.

Kansızlığa da iyi gelir.

Kansere karşı da koruyucudur.

Troidin büyümesini durdurur.

Lenf bezlerinin de büyümesini önler.

Alerjik hastalıklara karşı da iyidir.

Alzheimera karşı da faydalıdır. Unutkanlık ve hafızaya deva olur.

Özellikle astıma karşı da çok faydalıdır.

Adet kanamalarını söktürücü özelliği de bulunmaktadır.

Hamilelik döneminin kolay geçmesini ve doğumun kolay olmasını sağlar.

Sinüsleri temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

Egzama ve sedef hastalığına da karşı faydalıdır.

Ayrıca varise karşı da iyi gelmektedir.

Saçlarda oluşan kepeğe karşı faydalıdır.

Saçları gürleştirir ve parlaklık verir.

Saçları çoğaltıcı özelliği de vardır.

Ayrıca balgam söktürücü özelliği de bulunur.

Isırgan Otundan Doğal Tedaviler

Isırgan otu yağı kullanılması kabızlığa iyi gelmektedir.

Taze yada kuru ısırgan otunu arpa suyu ile pişirin ve tüketin. Bu İltihap ve balgam için faydalıdır. Ayrıca astıma da iyi gelir.

Bir çay kaşığı acı kavun yağını, 1 çay kaşığı ısırgan otu suyu ve yine 1 çay kaşığı öğütülmüş ısırgan otu tohumunu hepsini birlikte yoğurun. Eğer burun deliklerine konursa sinüslere ve geniz etine iyi gelir. Troitlere korsanız tiroite ve lenf bezlerine iyi gelir.

Bir miktar ısırgan tohumunu öğütün ve üzerine zencefil suyuyla ıslatın. Bir yağlı kağıdın üzerine serin ve kanser yaralarına ve tümöre sarın. Üzerini bir bez ile sarın 12 saat kadar bekletin.

Taze ısırgan otunu salatalarda kullanabilirsiniz. Ayrıca kuru ısırgan otu öğütüp yemeklerin üzerine de serpiştirin.

Özellikle taze otunu ya ezin yada suyunu çıkarın içerisine elma sirkesi koyun. Bu karışımı saç derisine uygulayın. Kepeğe, saç sorunlarına ve yaralara iyi gelir.

Ayrıca yine taze ısırgan otunu ezin ve üzerine sirke ilave edin yağlı kağıdın üzerine sürün. Böyle sarın 12 saat boyunca bekletin. İltihaba, sedefe, egzamaya, varise, şişliklere iyi gelir

Isırgan otunun hafıza ve beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir. Laboratuvar ve hayvan modellerinde yapılan çalışmalar, ısırgan otunun özellikle nöroinflamasyonu (beyin iltihabını) ve oksidatif stresi azaltarak bilişsel fonksiyonları, öğrenme yeteneğini ve hafızayı koruyabileceğini göstermektedir.

Isırgan otunun içeriğindeki antiinflamatuar (iltihap giderici) ve antibakteriyel bileşenler, ağız içi yaraları (aft), diş eti iltihapları ve boğaz ağrısı gibi sorunların hafifletilmesinde geleneksel olarak destekleyici bir yöntem olarak kullanılır.

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