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Gündem AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız...
Gündem

AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız...

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AK Partili Acar'dan Özgür Özel'e: Heyecanlanma Özgür efendi! Biz sizin gibi arkasında saf tutmayız! Yanlış yapana hesabını sorarız...

Fon krizi ve Fatma Betül Sayan’ın istifası üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti’yi hedef alan Özgür Özel’e tepkiler sürüyor. YP’nin yolsuzluk ve ahlaksızlıkla anılan isimlere verdiği desteğe dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Heyecanlanma Özgür efendi. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız. Sizin gibi kendi tarafınızdaki yanlış yapanların arkasında saf tutmayız. Bize hukuk ve ahlak ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Acar, açıklamasında, "Özgür Özel yine çok heyecanlanmış" ifadelerine yer vererek, şöyle devam etti:

"Oysa Cumhurbaşkanımız dün de, bugün de hep aynı çizgide, aynı istikamette: Kim milletin hakkına el uzatmışsa, kim hukukun dışına çıkmışsa, makamına, unvanına, partisine bakılmaksızın gereken yapılır. Biz yanlış yapanı savunmayız. Masumiyet karinesini gözetir, hükmü yargıya bırakır, gerektiğinde siyasi sorumluluk almaktan da kaçmayız. Bizim siyaset anlayışımız budur.”

KOMİK OLUYORSUN

“Bu anlayışı seninkiyle karıştırma Özgür efendi. Kendi siyasi mahallene yönelik en ağır hüküm verilmiş ahlaksızlıklarda dâhi meydan meydan dolaşıp, şarlatanları göz göre göre sahiplenip, onlar için gösteri yapıp, sonra bugün kalkıp da bize hukuk, ahlak ve siyasi sorumluluk dersi veremezsin. Bir de kendince oradan parmak sallayıp hesap sorduğunu zannediyorsun. Bu kadar heyecana gerek yok. Hukuk işliyor. Devlet işini yapıyor. Gereken yapılıyor. Biz yanlış yapanın hesabını sorarız. Siz ise yanlış yapan kendi tarafınızdaysa arkasında saf tutarsınız. Aramızdaki fark bu kadar açıkken ve üzerimize düşen neyse onu yapıyorken, kendi kendinize bize ders vermeye kalkmanız sadece komik duruyor."

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Yorumlar

Vahap

İlk günden beridir bunu söylüyörum hesabı sorulmalı ama yönetim dahil herkesten öyle göstermelik bir iki kurban seçip onlardan değil.

EMEKLİ...

göremedik kardeş çoğu yurtdışında bir kısmı istifa:)) diğerleride dışarda gezmekte hesap sormakmı bu yani???
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