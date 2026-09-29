Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Balıklı Mahallesi'nde keşanıyla tanınan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, Trabzonspor'a transfer olan dünya yıldızı Muhammed Salah için hazırlanan videoda sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Bunun üzerine özel bir tur şirketi tarafından eşi Ali Akbaş ile birlikte Mısır'a davet edilen Hatice Akbaş'ın yolculuğu uçak iptali nedeniyle gerçekleşmedi. Ertelemenin ardından yapılan yeni planlama kapsamında Akbaş ve eşi Mısır'a giderken, özel tur şirketi tarafından kendilerine umre ziyareti de hediye edildi. Çift, Mısır programı kapsamında önce umre ziyaretini gerçekleştirdi, ardından Kahire'ye geçti. Keşanıyla Mısır'da da dikkat çeken Akbaş, gezi boyunca yoğun ilgiyle karşılandı. Salah'ın transferiyle başlayan hikayesi Mısır'a uzanan Hatice Akbaş, burada yaşadığı ilgiyle de dikkat çekti.