Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

Mısır ziyaretinin ardından Sürmene'ye dönen Akbaş'ın yeni hedefi ise Karadeniz'de çekilecek dizilerde rol almak. Renkli kişiliği ve performansıyla dikkat çeken 74 yaşındaki Akbaş, bundan sonra Karadeniz'de çekilecek dizilerde başrol oynamak istediğini söyledi. Akbaş, "Taşacak Bu Deniz dizisinde figüran olarak çağırıyorlardı. Orada biraz çalıştıktan sonra Muhammed Salah geldi. Reklam filmini çekmek için beni aradılar. O gün heyecanlanmıştım hiçbir şey hatırlamıyorum. Salah'ın reklam filminin ardından çok fazla telefon geldi. Mısır halkı beni daha çok tanıdı. Her zaman arıyorlar. Bizi Mısır'a davet eden tur firmasının uçağında yaşanan erteleme nedeniyle eşimle birlikte Umre hediyesi verdiler. İlk önce Umre'ye gittik. 1 gün Umre'de kaldıktan sonra Mısır'a geçtik. Adım attığımda herkes tanıyorlar. Herkes fotoğraf çektirmek istedi. Çok güzel insanlardı. Çok memnun olduk. Keşanımdan beni tanıdılar. Hiç hayal etmemiştim. 4 gün Kahire'de kaldık. Daha çok kalmamızı istediler ancak bize geri dönmek istedik. Tekrar çağırıyorlar" dedi.