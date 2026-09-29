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Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

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Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde keşanıyla tanınan Hatice Akbaş, dünyaca ünlü Muhammed Salah'la bir videoda rol aldı. 74 yaşındaki Hatice Akbaş, Mısır'da büyük ilgi gördü. Güzel bir rastlantı şöhreti getirdi.

#1
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde keşanıyla tanınan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, dünya yıldızı Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferi sonrası hazırlanan videodaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Salah'ın videosundan Mısır'a uzanan hikayede eşiyle birlikte önce bir günlük umre yapan Akbaş, ardından 4 gün Kahire'de piramitleri gezerek Mısırlıların ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Balıklı Mahallesi'nde keşanıyla tanınan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, Trabzonspor'a transfer olan dünya yıldızı Muhammed Salah için hazırlanan videoda sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Bunun üzerine özel bir tur şirketi tarafından eşi Ali Akbaş ile birlikte Mısır'a davet edilen Hatice Akbaş'ın yolculuğu uçak iptali nedeniyle gerçekleşmedi. Ertelemenin ardından yapılan yeni planlama kapsamında Akbaş ve eşi Mısır'a giderken, özel tur şirketi tarafından kendilerine umre ziyareti de hediye edildi. Çift, Mısır programı kapsamında önce umre ziyaretini gerçekleştirdi, ardından Kahire'ye geçti. Keşanıyla Mısır'da da dikkat çeken Akbaş, gezi boyunca yoğun ilgiyle karşılandı. Salah'ın transferiyle başlayan hikayesi Mısır'a uzanan Hatice Akbaş, burada yaşadığı ilgiyle de dikkat çekti.

#3
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

Mısır ziyaretinin ardından Sürmene'ye dönen Akbaş'ın yeni hedefi ise Karadeniz'de çekilecek dizilerde rol almak. Renkli kişiliği ve performansıyla dikkat çeken 74 yaşındaki Akbaş, bundan sonra Karadeniz'de çekilecek dizilerde başrol oynamak istediğini söyledi. Akbaş, "Taşacak Bu Deniz dizisinde figüran olarak çağırıyorlardı. Orada biraz çalıştıktan sonra Muhammed Salah geldi. Reklam filmini çekmek için beni aradılar. O gün heyecanlanmıştım hiçbir şey hatırlamıyorum. Salah'ın reklam filminin ardından çok fazla telefon geldi. Mısır halkı beni daha çok tanıdı. Her zaman arıyorlar. Bizi Mısır'a davet eden tur firmasının uçağında yaşanan erteleme nedeniyle eşimle birlikte Umre hediyesi verdiler. İlk önce Umre'ye gittik. 1 gün Umre'de kaldıktan sonra Mısır'a geçtik. Adım attığımda herkes tanıyorlar. Herkes fotoğraf çektirmek istedi. Çok güzel insanlardı. Çok memnun olduk. Keşanımdan beni tanıdılar. Hiç hayal etmemiştim. 4 gün Kahire'de kaldık. Daha çok kalmamızı istediler ancak bize geri dönmek istedik. Tekrar çağırıyorlar" dedi.

#4
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

"Salah ile reklam filminin sonrasında hiç görüşmedik" diyen Akbaş "Oğlum gel kuymak yapacağım dedim ama gelemedi. Evimin balkonunda onunla kuymak yemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

Hatice Akbaş'ın eşi Ali Akbaş (78) ise, "Böyle bir hayalimiz yoktu. Dizilerde figüranlık yapıyorduk. Eşim Hatice Akbaş beğenildi. Salah'ın reklam filminde oynadı. Film yayınlandıktan sonra hanım şöhret oldu. Sonrasında bizi Mısır'da ağırlamak istediler. Bize sürpriz yaptılar. Tur firması bizi Mısır'a getirmek istediler. Uçak iptal edilince bize umre hediyesi yaptılar. Umre'ye gittik. Bir akşam kaldıktan sonra uçakla Kahire'ye gittik. Keşanıyla meşhur olduğu için sanki 40 yıldır bizi tanıyorlarmış gibi sarıldılar. İlgi gördük" diye konuştu.

#6
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

#7
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

#8
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

#9
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

#10
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

#11
Foto - Rastlantı şöhret yaptı: Günlük umre yapan Hatice Nine Mısır'da yoğun talep karşısında şaşırdı

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