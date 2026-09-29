Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Aşıdan yaklaşık 15-20 gün sonra koruyuculuğun başladığını ve bu korumanın 5-6 ay boyunca devam ettiğini belirten Özlü, "Artık ekim ayına giriyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları ve viral enfeksiyonların sık görüldüğü döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi enfeksiyonlara giderek daha sık rastlayacağız. Bu hastalıklar, okullarda çocuklar arasında yayıldığı gibi çocuklardan yetişkinlere de bulaşabiliyor. Ocak ve şubat aylarına kadar vaka sayılarındaki artışın devam etmesini, ardından ise azalmaya başlamasını bekliyoruz. Bu dönemde kendimizi iyi korumamız gerekiyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin çok dikkatli olması lazım. Bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenler ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı olanların kendilerini daha iyi korumaları gerekiyor. Korunma kapsamında, hasta kişilerle aramıza mesafe koymamız ve mümkün olduğunca kapalı, kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmamız önem taşıyor. Çünkü bu hastalıklar kişiden kişiye, solunum yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle hasta kişilerle temas ederken dikkatli olunmalı; sarılma, kucaklaşma ve öpüşme gibi yakın temaslardan kaçınılmalı" dedi.