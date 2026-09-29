Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Şu an grip aşısı yaptırmanın tam zamanı olduğuna dikkat çeken Özlü, "Bunun dışında grip aşısı ve RSV aşısı gibi koruyucu aşılar bulunuyor. Bu aşıların özellikle risk gruplarına mutlaka yapılması gerekiyor. Bununla birlikte isteyen herkes de grip aşısı yaptırabilir. Hasta olmak ve grip geçirmek istemeyen kişiler de aşılanabilir. Grip aşısı, altı ayını doldurmuş bebeklere ve daha büyük yaştaki kişilere yapılabilir. Altı aydan küçük bebeklere ise aşı yapılmasını önermiyoruz. Özellikle 50-65 yaş ve üzerindeki kişilere, sağlıklı olsalar ve herhangi bir hastalıkları bulunmasa bile grip aşısını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra 50 yaşın altında olsa bile kronik akciğer, kalp, şeker ve böbrek hastalığı bulunanlara, kanser hastalarına, bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olanlara ve gebelere grip aşısı öneriyoruz. Özellikle gebelik döneminde bu tür viral enfeksiyonlar ciddi seyredebildiği için korunmak büyük önem taşıyor. Aşırı kilolu kişiler, sigara kullananlar, huzurevinde kalanlar ve sağlık çalışanları da grip aşısı yaptırması önerilen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca aspirin kullanan 18 yaş altındaki kişilere de grip aşısı mutlaka öneriliyor. Grip aşısı yaptırmak için şu an tam zamanı. Aşının her yıl yenilenmesi gerekiyor. Önceki yıllarda aşı yaptırılmış olsa bile bu yılın yeni aşısıyla yeniden aşılanmakta fayda var. Aşı yapıldıktan sonra 15-20 gün içerisinde koruyuculuk başlıyor ve bu koruma 5-6 ay boyunca devam ediyor. Böylece grip sezonunu kapsayacak şekilde koruma sağlanabiliyor. Bu açıdan şu anda aşı yaptırmak için uygun bir dönemdeyiz. Genel olarak vücudumuzun ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olacak önlemler de önem taşıyor. Bol su içmek, hareketli bir yaşam sürmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak bu önlemler arasında yer alıyor" diye konuştu.