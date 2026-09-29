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Sağlık
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Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

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Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlara karşı çifte kalkan oluşturmak isteyenler için aşı dönemi başladı. Prof. Dr. Tevfik Özlü, grip aşısı için en uygun dönemi ve özellikle risk grubundaki kişilerin dikkat etmesi gerekenleri tek tek anlattı.

#1
Foto - Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Okulların açılması ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar ve solunum yolu hastalıklarında artış bekleniyor. Uzmanlar, özellikle bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişileri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, grip aşısı için de en uygun döneme girildiğini belirtiyor.

#2
Foto - Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Ekim ayıyla birlikte grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonların daha sık görülmeye başlayacağını belirten uzmanlar, vakalardaki artışın ocak ve şubat aylarına kadar devam etmesini, bu aylardan sonra ise düşüşe geçmesini bekliyor. Özellikle okullarda çocuklar arasında yayılan enfeksiyonların, çocuklardan yetişkinlere de bulaşabildiğine dikkat çekiliyor. Medical Park Karadeniz Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sonbaharın gelişiyle grip mevsiminin kapıda olduğuna dikkat çekerek şu an grip aşısı için en uygun dönem olduğunu söyledi. Viral enfeksiyonlardan korunmak için özellikle risk grubundaki kişilerin tedbirli olması gerektiğini belirten Özlü, bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, kanser hastaları ve bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenlerin enfeksiyonlara karşı daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

#3
Foto - Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Aşıdan yaklaşık 15-20 gün sonra koruyuculuğun başladığını ve bu korumanın 5-6 ay boyunca devam ettiğini belirten Özlü, "Artık ekim ayına giriyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları ve viral enfeksiyonların sık görüldüğü döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi enfeksiyonlara giderek daha sık rastlayacağız. Bu hastalıklar, okullarda çocuklar arasında yayıldığı gibi çocuklardan yetişkinlere de bulaşabiliyor. Ocak ve şubat aylarına kadar vaka sayılarındaki artışın devam etmesini, ardından ise azalmaya başlamasını bekliyoruz. Bu dönemde kendimizi iyi korumamız gerekiyor. Özellikle risk grubundaki kişilerin çok dikkatli olması lazım. Bebekler, yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenler ve bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı olanların kendilerini daha iyi korumaları gerekiyor. Korunma kapsamında, hasta kişilerle aramıza mesafe koymamız ve mümkün olduğunca kapalı, kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışmamız önem taşıyor. Çünkü bu hastalıklar kişiden kişiye, solunum yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle hasta kişilerle temas ederken dikkatli olunmalı; sarılma, kucaklaşma ve öpüşme gibi yakın temaslardan kaçınılmalı" dedi.

#4
Foto - Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Şu an grip aşısı yaptırmanın tam zamanı olduğuna dikkat çeken Özlü, "Bunun dışında grip aşısı ve RSV aşısı gibi koruyucu aşılar bulunuyor. Bu aşıların özellikle risk gruplarına mutlaka yapılması gerekiyor. Bununla birlikte isteyen herkes de grip aşısı yaptırabilir. Hasta olmak ve grip geçirmek istemeyen kişiler de aşılanabilir. Grip aşısı, altı ayını doldurmuş bebeklere ve daha büyük yaştaki kişilere yapılabilir. Altı aydan küçük bebeklere ise aşı yapılmasını önermiyoruz. Özellikle 50-65 yaş ve üzerindeki kişilere, sağlıklı olsalar ve herhangi bir hastalıkları bulunmasa bile grip aşısını tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra 50 yaşın altında olsa bile kronik akciğer, kalp, şeker ve böbrek hastalığı bulunanlara, kanser hastalarına, bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olanlara ve gebelere grip aşısı öneriyoruz. Özellikle gebelik döneminde bu tür viral enfeksiyonlar ciddi seyredebildiği için korunmak büyük önem taşıyor. Aşırı kilolu kişiler, sigara kullananlar, huzurevinde kalanlar ve sağlık çalışanları da grip aşısı yaptırması önerilen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca aspirin kullanan 18 yaş altındaki kişilere de grip aşısı mutlaka öneriliyor. Grip aşısı yaptırmak için şu an tam zamanı. Aşının her yıl yenilenmesi gerekiyor. Önceki yıllarda aşı yaptırılmış olsa bile bu yılın yeni aşısıyla yeniden aşılanmakta fayda var. Aşı yapıldıktan sonra 15-20 gün içerisinde koruyuculuk başlıyor ve bu koruma 5-6 ay boyunca devam ediyor. Böylece grip sezonunu kapsayacak şekilde koruma sağlanabiliyor. Bu açıdan şu anda aşı yaptırmak için uygun bir dönemdeyiz. Genel olarak vücudumuzun ve bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olacak önlemler de önem taşıyor. Bol su içmek, hareketli bir yaşam sürmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak bu önlemler arasında yer alıyor" diye konuştu.

#5
Foto - Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Bitki çayları ve bazı takviye edici gıdaların da uygun şekilde tüketilebileceği belirten Özlü, "Takviye edici gıdalar, dengeli ve uygun şekilde kullanıldığında fayda sağlayabilir. Özellikle bitki çayları, grip ve diğer enfeksiyonlar sırasında tüketilebilir.

#6
Foto - Soğuk algınlığına karşı çifte kalkan istiyorsanız: Aşı için en uygun dönem! Doktor tek tek anlattı

Zencefilin de birçok alanda koruyucu etkileri bulunuyor. Bu nedenle zencefilden ilaç olarak değil, destekleyici bir takviye olarak yararlanılabilir" önerisinde bulundu.

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