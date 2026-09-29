DEM Parti illa da "LGBT" diyor, başka da bir şey demiyor!

Geçtiğimiz günlerde sapkın akımlara yönelik yapılan operasyonlara karşı en şiddetli tepkileri dile getiren Konukçu Kok, sosyal medya hesabından bir kez daha kamuoyunun tepkisini çeken paylaşımlarda bulundu.

Son günlerde sapkın akımlara karşı yapılan operasyonlar sonrası DEM Parti vekilleri, bu grupları savunmaya devam ediyor. Aile karşıtlığı ile bilinen DEM Parti İstanbul Vekili Kezban Konukçu Kok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Kezban Konukçu Kok, DEM Parti İstanbul Vekili. Onaylı X hesabında kocasının soy ismini taşımamayı tercih etse de o evli. Ama güttüğü politikalar ne evliliği ne de aileyi destekliyor.

DEM'li Kok'a göre; "kadınların, işçilerin ve 'LGBTİ'lerin kaderi ortak!" Ona göre, "cinsel sapkınlar" masum. Toplumu, gençliği iğrenç yollarla kirletmeye çalışanları avazı çıktığı kadar bağırarak savunan Kok, son paylaşımında da sapkınlar için özgürlük istedi.

DEM Parti İstanbul Vekili Kezban Konukçu Kok'un sapkınları savunusu ilk değildi. Sapkın örgütlenmelere yapılan operasyonda tutuklananları cezaevinde ziyaret eden Kok, sapkınları savunuşunu ise "faşizmle mücadele" olarak nitelendirdi. DEM'li Kok'a göre, cinsi sapkınlığı savunmak faşizmle mücadeleydi.

Yine daha önceki başka bir paylaşımında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Ailem Güvende" operasyonları ile ilgili mesajını etiketleyen Kok, toplumun tepkisini çeken ifadeler kullanmış, aile düşmanlığını açık şekilde dile getirmişti.

"Aileyi değil kadınları, LGBTİ+'ları koruyun!" diyen Kok, bu mesajı sonrası sosyal medyada yoğun tepki çekmişti.

Kimi sosyal medya kullanıcılarının dikkat çeken şu mesajları paylaştığı görüldü:

"Sakın ha silme, oy istemeye geleceksin nasıl olsa"

"DEM Parti yöneticileri adam olur mu?"

"Aile bir halkın geleceğidir. LGBT ve feminizm bir halın çöküşüdür."

"Ya siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız?"

Bunlar gibi binlerce paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcıları, DEM Parti'nin Müslüman Kürt halkının oylarını alıp, yine bu halkın değerleri ile savaşmasına tepki gösterdi.