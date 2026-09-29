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Gündem İstanbul 2 Nolu Baro kongreye gidiyor
Gündem

İstanbul 2 Nolu Baro kongreye gidiyor

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İstanbul 2 Nolu Baro kongreye gidiyor

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı, yaklaşan Seçimli Genel Kurulu öncesinde baro üyesi avukatlara çağrıda bulundu. Şamlı, yayınladığı mesajda meslektaşlarını genel kurul toplantısına katılmaya ve iradelerini sandığa yansıtmaya davet etti.

Baronun kuruluş sürecinden bugüne uzanan başarı grafiğine dikkat çeken Yasin Şamlı, İstanbul 2 Nolu Barosu’nun hem ulusal hem de uluslararası alanda güçlü bir temsil noktasına ulaştığını belirtti.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Baro Başkanı, üye avukatların katılımının baronun kurumsal gücü açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

 

Şamlı, meslektaşlarına yönelik çağrısında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli meslektaşım; Baromuzu birlikte kurduk, önce Türkiye’nin sonra uluslararası faaliyetlerle Dünya’nın en güçlü barosu haline getirdik. Seçimli Genel Kurulumuza katılımınız, iradenizi göstermeniz önemlidir. Teşrifiniz baromuzun gücüne güç katacaktır.”

Seçimli Genel Kurul'un, baro organlarının belirlenmesinin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin mesleki ve kurumsal stratejilerin değerlendirilmesi bakımından da yüksek katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

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