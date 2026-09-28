Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış!

Sermaye piyasasında patlak veren ve 7 portföy yönetim şirketinin işlemlerinin durdurulup 131 fonun tasfiye edilmesiyle büyüyen fon krizinin ardından, Kurtlar Vadisi dizisi yeniden gündeme geldi.

Son dönemde, Ergenekon kumpas davası nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada gündem olan Kurtlar Vadisi, bu kez de borsa ve fon manipülasyonlarına ilişkin sahneleriyle tartışma yarattı. Fon skandalının, Kurtlar Vadisi dizinin yıllar önce yayınlanan bir bölümünde birebir şekilde anlatıldığı açığa çıktı.

FON KRİZİ DE BİREBİR ANLATILMIŞ!

Meydana gelen fon skandalı tüm ülkeyi sarsarken Kurtlar Vadisi dizisinde borsa ve fon manipülasyonlarının işlendiği sahneler sosyal medyada gündem yarattı.

Dizinin eski bölümlerindeki sahnelerde; fonlar üzerinden yapay fiyat hareketleri oluşturulması, hisselerin kitlelere pazarlanması ve ardından likidite kilitlenmesi yaratılarak piyasanın çökertilmesi ile ilgili detayların anlatıldığı anlar, bugün yaşanan gelişmeler ile birebir şekilde örtüştü. Söz konusu benzerlik, sosyal medya kullanıcılarının akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

131 FON TASFİYE EDİLMİŞTİ!

Yaşanan fon skandalı, eylül ayı ortasında bazı yatırım fonlarının yatırımcıların nakit çekim taleplerini karşılayamaması ve borsada zincirleme satış dalgası yaratmasıyla patlak veren süreç, bir portföy yönetim şirketinin 15 Eylül günü katılma payı iadelerinde temerrüde düştüğünü açıklaması ve diğer fonlardaki ödeme kilitlemeleri ile devam etti.

Yaşanan gelişmeler üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin yetkilerin, dondurdu ve 131 fon tasfiye edildi.

DİZİ, KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASIYLA DA GÜNDEMDE!

Kurtlar Vadisi dizisi, Ergenekon kumpas davası nedeniyle tutuklu bulunan ve mahkemede konuşmasına günler kala şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında da gündeme gelmişti.

Kurtlar Vadisi Pusu hakkında soruşturma başlatılırken dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında, diziyi izlemek için 3 kişilik bir heyet oluşturulurken heyetin, dizinin tüm bölümlerini izleyip senaryoya FETÖ paralelinde ekleme ve müdahalelerin izini arayacağı bildirilmişti.