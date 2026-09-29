Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin...

Kimyasal girdilerden uzak biçimde yetiştirilen Göncek Kavunu, az su ihtiyacı ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor. Kışlık türde olan kavunun üretiminde zirai ilaç kullanılmazken, hayvan gübresi tercih ediliyor. Ürünün sulama yapılmadan yetiştirilmesinin ise kendine özgü tat ve aromasına katkı sunduğu ifade ediliyor. Bu yıl Göncek köyünde 7 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Rahmi Keskin, doğal üretim yöntemlerinin kavuna farklı bir lezzet kazandırdığını belirtti. Keskin, Göncek Kavununun aromasının doğrudan üretim biçimiyle bağlantılı olduğunu söyledi. "AROMASI ÜRETİM YÖNTEMLERİYLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI" Göncek kavununun kendine has tadının oluşmasında sulama yapılmaması ve hayvan gübresi kullanılmasının etkili olduğunu belirten Keskin, "Göncek kavununun kendine has tadı ve aromasının olması, sulanmamasından ve kullandığımız hayvan gübresinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca üretim aşamasında hiç ilaç kullanmıyoruz" dedi. Üreticilerin karşılaştığı en önemli sorunun ise pazarlama olduğunu dile getiren Keskin, yetiştirdikleri kavunları pazarlarda ve Göncek köyüne gelen alıcılara kilogramı 40 liradan sattıklarını ifade etti