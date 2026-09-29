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Kadın - Aile
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Yeniakit Publisher
Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin...

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Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin...

Kütahya’nın Emet ilçesinde yetiştirilen Göncek kavunu, kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Kilosu 40 liradan tezgahlarda satışa sunulan yöresel kavun, farklı bir lezzet arayanların ilgisini çekiyor. Bambaşka lezzete sahip...

#1
Foto - Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin...

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Göncek kavunu, kendine özgü lezzeti ve aromasıyla dikkat çekiyor. Yöreye has ürün, tezgahlarda kilogramı 40 liradan satışa sunulurken, coğrafi işaret alması ve organik tarım kapsamında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

#2
Foto - Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin...

Özellikle kış koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkan Göncek Kavunu için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üretim alanlarından numuneler alınarak çeşitli incelemeler yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda üreticilere Göncek Kavunu için "Organik Tarım 1. Aşama" sertifikası verildi.

#3
Foto - Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin...

Kimyasal girdilerden uzak biçimde yetiştirilen Göncek Kavunu, az su ihtiyacı ve kuraklığa dayanıklı yapısıyla da öne çıkıyor. Kışlık türde olan kavunun üretiminde zirai ilaç kullanılmazken, hayvan gübresi tercih ediliyor. Ürünün sulama yapılmadan yetiştirilmesinin ise kendine özgü tat ve aromasına katkı sunduğu ifade ediliyor. Bu yıl Göncek köyünde 7 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Rahmi Keskin, doğal üretim yöntemlerinin kavuna farklı bir lezzet kazandırdığını belirtti. Keskin, Göncek Kavununun aromasının doğrudan üretim biçimiyle bağlantılı olduğunu söyledi. "AROMASI ÜRETİM YÖNTEMLERİYLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI" Göncek kavununun kendine has tadının oluşmasında sulama yapılmaması ve hayvan gübresi kullanılmasının etkili olduğunu belirten Keskin, "Göncek kavununun kendine has tadı ve aromasının olması, sulanmamasından ve kullandığımız hayvan gübresinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca üretim aşamasında hiç ilaç kullanmıyoruz" dedi. Üreticilerin karşılaştığı en önemli sorunun ise pazarlama olduğunu dile getiren Keskin, yetiştirdikleri kavunları pazarlarda ve Göncek köyüne gelen alıcılara kilogramı 40 liradan sattıklarını ifade etti

#4
Foto - Çok bambaşka bir lezzet arıyorsanız ona Göncek kavunu diyorlar: Kilosu 40 liradan tezgahlarda! Binlerce lirayı vermeyin...

Göncek Kavununun coğrafi işaret almasıyla birlikte ürünün bilinirliğinin artmasını ve pazarlama imkanlarının genişlemesini beklediklerini aktaran Keskin, "İnşallah coğrafi işaret aldığımızda hem pazarlama sorunumuz ortadan kalkar hem de ürünümüzü daha iyi bir fiyattan satarız" diye konuştu.

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