Sömürgeci Fransızları topraklarından kovan o ülke ilk altın rafinerisini açtı

Asırlardır ülkeyi sömüren Fransızları ülkeden kovan Burkina Faso yönetimi, ülkede çıkarılan altının daha büyük bölümünü yurt içinde işleyerek madencilik gelirlerinden elde edilen katma değeri artırmak amacıyla ilk altın rafinerisini faaliyete geçirdi.

Yeni tesisle birlikte altının işlenmesinden elde edilen ekonomik değerin ülke içinde tutulması hedeflenirken, rafinerinin yıllık kapasitesinin 515 tona çıkarılması planlanıyor. Böylece Burkina Faso, altın üretiminden elde ettiği geliri artırmayı ve madencilik sektöründeki ekonomik katkıyı ülke içinde büyütmeyi amaçlıyor.

Başkent Ouagadougou'da kurulan RAFFINOR-BF, cunta lideri İbrahim Traore tarafından 28 Eylül'de açıldı. Yaklaşık 11 milyar CFA frangı (19 milyon dolar) yatırım yapılan tesis, ilk aşamada yılda 164 ton altın rafine etme kapasitesine sahip. İkinci aşamanın tamamlanmasıyla kapasitenin 515 tona çıkarılması planlanıyor.

Rafineride madenlerden elde edilen doré altınının yüksek saflıkta külçe altına dönüştürülmesi hedefleniyor. Tesiste ayrıca dökümhane, analiz laboratuvarı, güvenli altın depolama alanı ve kuyumculuk birimi bulunuyor. Üretilen altının saflığının yüzde 99,9 seviyesine çıkarılması öngörülüyor.

"Altın zincirinin tamamını ülke içinde oluşturmak istiyoruz"

Traore yönetimi, rafinerinin açılışını ülkenin doğal kaynakları üzerindeki kontrolünü artırma politikasının önemli adımlarından biri olarak değerlendiriyor.

Traore, açılış sırasında yaptığı açıklamada Burkina Faso'nun yalnızca hammadde çıkarıp yurtdışına gönderen bir ülke olmak istemediğini belirterek, madenlerin işlenmesinden elde edilen katma değerin ülke içinde kalmasını hedeflediklerini söyledi.

Burkina Faso yönetimine göre amaç, altının çıkarılmasından rafine edilmesine ve nihai ürüne dönüştürülmesine kadar uzanan değer zincirinin daha büyük bölümünü ülke içinde oluşturmak.

Hükümet, RAFFINOR-BF'nin ilerleyen dönemde Burkina Faso'nun yanı sıra diğer Batı Afrika ülkelerinden gelecek altının da işlenebileceği bölgesel bir merkez haline gelmesini hedefliyor.

Madencilik sektöründe devlet kontrolü artırılıyor

Rafinerinin açılması, Traore yönetiminin madencilik sektöründe devletin rolünü artırmaya yönelik adımlarının devamı niteliğinde.

Burkina Faso son dönemde madencilik mevzuatını değiştirerek devletin sektördeki payını ve denetimini artırmaya çalışıyor. Yeni düzenlemeler kapsamında yabancı madencilik şirketlerinin devlete yüzde 15'e kadar pay vermesi öngörülürken, özellikle küçük ölçekli ve zanaat tipi altın madenciliğinin kayıt altına alınması ve ticaretinin daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.

Bu politikayla Ouagadougou, ülkede çıkarılan altının kayıt dışı kanallardan yurtdışına çıkmasını sınırlamayı ve devletin altın ticaretinden elde ettiği geliri artırmayı amaçlıyor.

Altın, Burkina Faso ekonomisinin temel kaynaklarından biri

Altın, Burkina Faso'nun en önemli ihracat kalemlerinden biri konumunda. Ülkede hem büyük ölçekli ticari madenler hem de çok sayıda küçük ölçekli ve zanaat tipi maden işletmesi bulunuyor.

Yeni rafineri, özellikle ham veya yarı işlenmiş altının yurtdışındaki tesislerde işlenmesi nedeniyle oluşan ekonomik değerin bir bölümünün Burkina Faso'da tutulmasını amaçlıyor.

Yönetim ayrıca rafinerinin kurulmasıyla altın üretiminin kontrolü, analiz edilmesi, depolanması ve pazarlanması süreçlerinin daha merkezi bir yapıya kavuşturulmasını hedefliyor. Yerel yetkililer tesisi, ülkenin ekonomik ve madencilik egemenliğini güçlendirme politikasının bir parçası olarak tanımlıyor.

Bölgesel altın merkezi olma hedefi

RAFFINOR-BF'nin uzun vadede 515 tonluk kapasiteye çıkarılması, tesisin yalnızca Burkina Faso'nun iç üretimini işleyen bir rafineri olmasının ötesinde bölgesel bir rol üstlenmesini mümkün kılabilir.

Burkina Faso hükümeti, kapasitenin artırılmasıyla Batı Afrika'daki diğer üreticilerden gelecek altının da Ouagadougou'da işlenebilmesini hedefliyor. Böylece ülke, altın üretiminin yanı sıra rafine etme ve değer zincirinin sonraki aşamalarında da bölgesel bir merkez olmayı amaçlıyor.

Rafinerinin faaliyete geçmesi, Traore yönetiminin yabancı şirketlerin ülkedeki madencilik faaliyetlerindeki rolünü yeniden düzenlediği ve doğal kaynaklardan elde edilen gelirin daha büyük bölümünü devlet ve yerel ekonomi içinde tutmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: Mepa News