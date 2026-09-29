Mahkemeden şok... Kılıçdaroğlu'na yakalama kararı çıkartılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2016-2019 yılları arasındaki sosyal medya paylaşımları ve konuşmaları nedeniyle "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övmek" suçundan yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki duruşmaya katılmaması halinde hakkında zorla getirme veya ifade almaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

MAHKEME: HERKES GİBİ GELMEK ZORUNDA

Duruşmaya katılan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Uğur Çelik, müvekkilinin siyasi programının yoğunluğu nedeniyle duruşmaya katılamadığını belirterek, "Suçun unsurları oluşmamıştır, ifadeler siyasi eleştiri niteliğindedir. Derhal beraat talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme Başkanı ise "5 duruşmadır erteliyoruz. Kendisi de uymak zorundadır ve diğer tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi gelmek zorundadır. Bir sonraki celse hazır edilmeli" ifadelerini kullandı.

Savcılığın eksik hususların giderilmesi yönündeki talebinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki celse huzurda hazır edilmesine, aksi takdirde hakkında zorla getirilme veya ifade almaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmederek duruşmayı 19 Kasım’a erteledi.

DAVA NASIL BAŞLADI?

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayet dilekçesi üzerine Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırlandı. iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ı övdüğü, 2016-2019 yılları arasındaki açıklama ve paylaşımlarında FETÖ ile PKK mensuplarını övdüğü ileri sürüldü. İddianameyi kabul eden mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkında "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla dava açtı.

Kaynak: Odatv