Almanya “borçlu” vatan! Özel fonların da etkisiyle 3 trilyon Euro’ya yaklaştı

Almanya Federal İstatistik Ofisi, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kamu borç stoku öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ikinci çeyrekte federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde, tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil, kamuya ait tüm kurum ve kuruluşların kamu dışı kurumlara borcu 26,3 milyar avro arttı.

Böylece kamu borcu, birinci çeyrek sonuna göre yüzde 1 yükselişle 2 trilyon 753,5 milyar avroya çıktı.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 20,5 milyar avro artarak 1 trilyon 907,1 milyar avroya ulaştı. Federal borçlanmadaki yükselişte özellikle altyapı ve savunma sanayisine yönelik oluşturulan iki büyük özel fonun harcamaları belirleyici rol oynadı.

Bu dönemde "Altyapı ve İklim Nötrlüğü Özel Fonu"nun borç miktarı bir önceki çeyreğe göre yüzde 39,1 arttı. Söz konusu fonun borç yükü 13,8 milyar Euroluk artışla 48,9 milyar Euro’ya ulaştı.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu için ayrılan "Alman Silahlı Kuvvetleri Özel Fonu" ise borç yükünü çeyreklik bazda yüzde 8,8 artırdı. Yaşanan 4,2 milyar Euroluk yükselişle birlikte askeri fonun toplam borcu 51,6 milyar Euro’ya tırmandı.

Eyaletlerin borcu ise yüzde 0,5 (2,9 milyar Euro) artışla 646,2 milyar Euro’ya yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELDİ ANCAK BÜTÇE AÇIĞI BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan, Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı olumsuz iklime rağmen yapay zekâ ve savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltirken, hükümet şu an için yüzde 0,5'lik büyüme öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de Almanya ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den 1,1'e yükseltti. Bu yükselişte yapay zekâ ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Öte yandan, ekonomik toparlanmaya ve artan yeni borçlanmaya bağlı olarak genel devlet bütçe açığı tahmininin bu yıl geçen yılki yüzde 3 seviyesinden yüzde 4,1'e, 2027'de ise yüzde 4,7'ye çıkması bekleniyor.