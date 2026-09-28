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Gündem Kılıçdaroğlu’na şok: İhraç edildi
Gündem

Kılıçdaroğlu’na şok: İhraç edildi

Yeniakit Publisher
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Kılıçdaroğlu’na şok: İhraç edildi

Sosyal Demokrasi Derneği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dernek üyeliğinden ihraç edildiğini açıkladı. Derneğin Genel Başkanı Sami Doğan, kararın Kılıçdaroğlu'nun dernek tüzüğündeki program ve ilkelerin aksi yönündeki eylemleri gerekçesiyle Onur Kurulu tarafından alındığını duyurdu.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Genel Başkanı Sami Doğan, “SDD Onur Kurulu’nun, dernek tüzüğümüzde yer alan ilgili hükümleri doğrultusunda yaptığı inceleme ve değerlendirme süreci sonucunda, üyemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ihracına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dernek üyeliğinden onur kurulu kararıyla ihraç edildiği de açıklandı. Doğan’ın yazılı açıklaması şöyle: "Derneğimiz; tüzüğümüz ve ilgili mevzuat çerçevesinde demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma ve hukukun üstünlüğünü temel alan sosyal demokrat değerler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim anlayışımızda demokratik örgütlenme, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, çoğulculuğun ve karşılıklı saygının esas olduğu, ancak ortak ilke ve kurallara da herkesin eşit biçimde uymakla yükümlü bulunduğu bir yapıdır.”

HUSUMETİMİZ YOK!

“Dernek üyeliği, yalnızca bir aidiyet ilişkisi değil, aynı zamanda derneğin tüzüğünde belirlenen ilke ve kurallara uyma sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tüm üyelerimizin, derneğimizin amaç ve ilkelerine uygun hareket etmesi, kurumun saygınlığına ve çalışma düzenine zarar verebilecek tutum ve davranışlardan kaçınması temel bir yükümlülüktür. Bu doğrultuda, SDD Onur Kurulu’nun, yaptığı incelemeler sonucunda, üyemiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun dernek tüzüğündeki program ve ilkelerin aksi yönündeki eylem ve söylemleri gerekçesiyle ihracına karar verilmiştir. Alınan bu karar herhangi bir kişisel değerlendirme veya husumetin sonucu olmayıp tamamen derneğimizin tüzüğü, çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.”

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