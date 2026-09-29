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Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

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Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

Okulların açılmasıyla birlikte bit vakalarında artış görülebildiğini belirten Uzm. Dr. Egi Losol, ''Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir'' dedi. Dikkat çeken ifadeler kullandı.

#1
Foto - Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

Okulların açılmasıyla birlikte bit vakalarında artış görülebildiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Egi Losol, geleneksel tedavilere direnç geliştiren bitlerin “süper bit” olarak adlandırıldığını söyledi.

#2
Foto - Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

Uzm. Dr. Losol, “Tedavinin ilk uygulamasından sonra şikâyetler azaldığında ikinci uygulamanın yapılmaması, dirençli parazitlerin hayatta kalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle tedavinin doğru zamanda ve uygun şekilde tekrarlanması gerekiyor” dedi. Okulların açılmasıyla birlikte çocukların toplu ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi, bulaşıcı hastalıkların yanı sıra bit vakalarının da gündeme gelmesine neden oluyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Egi Losol, okul çağındaki çocuklarda bitlenme, tedavi sürecinde yapılan hatalar ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

Son dönemde kullanılan “süper bit” kavramının tedaviye direnç geliştiren bitleri ifade ettiğini belirten Uzm. Dr. Losol, “Aslında süper bit diye yeni bir canlı türü bulunmuyor. Geçmişte tedavilere kolayca yanıt veren bitlerin, zaman içinde geleneksel tedavilere karşı direnç geliştirmesi söz konusu. Bu nedenle mevcut tedavilere yanıt vermeyen veya daha zor kontrol altına alınan bitler halk arasında ‘süper bit’ olarak adlandırılıyor” dedi.

#4
Foto - Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

Bit tedavisinde uygulama hatalarının önemli bir sorun oluşturduğunu söyleyen Uzm. Dr. Losol, “Bit bir parazit olduğu için paraziti öldürmeye veya hareketini kısıtlamaya yönelik tedaviler büyük oranda işe yarıyor. Ancak hastalar ilk uygulamadan sonra şikâyetler hafifleyince ikinci uygulamayı yapmayabiliyor. Bu durum daha dirençli parazitlerin hayatta kalmasına neden olabiliyor. Tedavinin önerilen şekilde tekrarlanması bu nedenle önem taşıyor” diye konuştu.

#5
Foto - Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

Bit ve sirkelerin uzaklaştırılmasında mekanik temizliğin de önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Losol, “Ürün uygulandıktan sonra uygun süre saçta bekletilmeli, ardından saç yıkanmalı ve ince uçlu taraklarla mekanik temizlik yapılmalıdır. Bitlerin ve özellikle sirkelerin uzaklaştırılması için uygun sıklıkta tarama yapılması gerekiyor. Temizlik işleminin birinci, beşinci ve dokuzuncu günlerde, yani birkaç günde bir tekrarlanması önemlidir” dedi. Bitin yakın temas yoluyla bulaştığını söyleyen Uzm. Dr. Losol, “Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir ancak oldukça hızlı hareket edebilir. Özellikle çocukların başlarının birbirine yaklaştığı yakın temaslarda bir kişiden diğerine geçebilir. Bu nedenle okul ve sınıf gibi çoklu ortamlarda yakın temasın sınırlandırılması önemlidir” ifadelerini kullandı. “TÜM AİLE AYNI ANDA KONTROL EDİLMELİ” Bir kişide bit tespit edildiğinde diğer aile bireylerinin de kontrol edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Losol, “Bit paraziter bir hastalıktır ve evde tek bir kişinin bitlenmesi diğer bireylerin de kontrol edilmesini gerektirir. Tüm ailenin aynı anda kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda temizlenmesi önemlidir. Aynı yaklaşım sınıf ve diğer toplu yaşam alanları için de geçerlidir” dedi. “BİTLENME TEMİZLİKLE İLGİLİ DEĞİL” Bitlenmenin kişisel temizlikle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Losol, “Bitlenme temizlik ya da pislikle ilgili değildir. Temiz saçta ve hijyeni yüksek ailelerde de görülebilir. Bu nedenle okul çağındaki çocuklarda ‘bu çocuk pis olduğu için bitlendi’ şeklinde bir yaklaşımın akran zorbalığına dönüşmemesi gerekir. Doğru bilgilendirme ve uygun tedaviyle bu sorun kontrol altına alınabilir” diye konuştu.

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