Yanlış duymadınız! Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir! Günde 1 doğru tedbir almalıyız... Bu hatayı yapmayın

Bit ve sirkelerin uzaklaştırılmasında mekanik temizliğin de önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Losol, “Ürün uygulandıktan sonra uygun süre saçta bekletilmeli, ardından saç yıkanmalı ve ince uçlu taraklarla mekanik temizlik yapılmalıdır. Bitlerin ve özellikle sirkelerin uzaklaştırılması için uygun sıklıkta tarama yapılması gerekiyor. Temizlik işleminin birinci, beşinci ve dokuzuncu günlerde, yani birkaç günde bir tekrarlanması önemlidir” dedi. Bitin yakın temas yoluyla bulaştığını söyleyen Uzm. Dr. Losol, “Bit uçan veya zıplayan bir canlı değildir ancak oldukça hızlı hareket edebilir. Özellikle çocukların başlarının birbirine yaklaştığı yakın temaslarda bir kişiden diğerine geçebilir. Bu nedenle okul ve sınıf gibi çoklu ortamlarda yakın temasın sınırlandırılması önemlidir” ifadelerini kullandı. “TÜM AİLE AYNI ANDA KONTROL EDİLMELİ” Bir kişide bit tespit edildiğinde diğer aile bireylerinin de kontrol edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Losol, “Bit paraziter bir hastalıktır ve evde tek bir kişinin bitlenmesi diğer bireylerin de kontrol edilmesini gerektirir. Tüm ailenin aynı anda kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda temizlenmesi önemlidir. Aynı yaklaşım sınıf ve diğer toplu yaşam alanları için de geçerlidir” dedi. “BİTLENME TEMİZLİKLE İLGİLİ DEĞİL” Bitlenmenin kişisel temizlikle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Losol, “Bitlenme temizlik ya da pislikle ilgili değildir. Temiz saçta ve hijyeni yüksek ailelerde de görülebilir. Bu nedenle okul çağındaki çocuklarda ‘bu çocuk pis olduğu için bitlendi’ şeklinde bir yaklaşımın akran zorbalığına dönüşmemesi gerekir. Doğru bilgilendirme ve uygun tedaviyle bu sorun kontrol altına alınabilir” diye konuştu.