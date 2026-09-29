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Gündem Sınav belgesiyle oynanıp, ‘bahis hesabın var’ denmiş! Soruşturmanın fitilini o hakem ateşlemiş
Gündem

Sınav belgesiyle oynanıp, ‘bahis hesabın var’ denmiş! Soruşturmanın fitilini o hakem ateşlemiş

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Sınav belgesiyle oynanıp, ‘bahis hesabın var’ denmiş! Soruşturmanın fitilini o hakem ateşlemiş

İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan soruşturmada MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 isim gözaltına alınırken, eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna'yla ilgili dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Tuna adına düzenlenen sınav kâğıdındaki yazıların kendisine ait olmadığı belirlenirken, Tuna'nın daha önce “bahis oynayan hakemler” arasında gösterildiği iddiasına karşı suç duyurusunda bulunduğu ve TFF aleyhine manevi tazminat davası açtığı ortaya çıktı.

Türkiye yeni güne “Hakemler Dosyası” operasyonu ile başlamıştı. Türk futbolunu sarsan soruşturmada eski Süper Lig yardımcı hakemi Ali Tuna'yla ilgili dikkat çeken gelişmeler oldu.

Soruşturma kapsamında incelenen sınav belgesine ilişkin bilirkişi raporunda, Ali Tuna adına düzenlenen sınav kâğıdındaki el yazılarının Tuna'nın eli ürünü olmadığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Tuna'nın daha önce adının bahis iddialarıyla anılması üzerine yaptığı açıklamalar ve başlattığı hukuki süreç de yeniden gündeme geldi.

BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” kapsamında Ali Tuna adına düzenlenen sınav kâğıdı incelendi. Sınav kâğıdındaki el yazıları ile Tuna'nın emniyet ve savcılıkta alınan resmi yazı örnekleri karşılaştırıldı.

Yapılan grafolojik ve kaligrafik incelemede yazıların eğimi, doğrultusu, kaleme uygulanan baskı, harf yapıları ve yazım özellikleri değerlendirildi. Raporda, sınav kâğıdındaki el yazılarının Ali Tuna'nın eli ürünü olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

ADI BAHİS İDDİASINDA GEÇMİŞTİ

Ali Tuna'nın ismi daha önce hakemlerle ilgili bahis tartışmalarında da gündeme gelmişti. Tuna, 26 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, PFDK sevklerinde “bahis oynayan eski hakemler” arasında adının geçtiğine ilişkin iddialara karşı çıkarak herhangi bir bahis sitesinde üyeliğinin bulunmadığını savunmuştu.

Tuna açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kamuoyuna duyuru: Hakkımda, PFDK sevklerinde ‘bahis oynayan eski hakemler’ listesinde adımın geçtiğine ilişkin iddialar üzerine gerekli incelemeyi yaptım. Herhangi bir bahis sitesinde üyeliğimin bulunmadığını tespit etmiş bulunmaktayım.”

FEDERASYONA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Tuna, hakkındaki bahis iddiasının ardından hukuki yollara başvurdu. Eski hakemin Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine manevi tazminat davası açtığı belirtildi. Tuna, 25 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada davayı kazanması halinde elde edeceği tazminatın tamamını bağışlayacağını duyurdu:

“Türkiye Futbol Federasyonu aleyhine açmış olduğum manevi tazminat davasını kazandığım takdirde, tarafıma ödenecek tazminatın tamamını LÖSEV'e ve Şehit Ailelerine bağışlayacağımı kamuoyuna ilan ediyorum. Bu davadaki mücadelem şahsi bir kazançtan ibaret değildir.”

OPERASYON SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM YAPTI

Ali Tuna, MHK'ya yönelik operasyonun ardından soruşturmayla ilgili yapılan açıklamayı alıntılayarak da bir paylaşım yaptı. Tuna paylaşımında, “Size ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim Sayın Bakanım…” ifadelerini kullandı. Böylece Ali Tuna'nın adına düzenlenen sınav kağıdındaki yazıların kendisine ait olmadığı yönündeki bilirkişi tespiti ile daha önce bahis iddialarına karşı başlattığı hukuki mücadele, MHK soruşturmasının ardından yeniden gündeme geldi.

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Yorumlar

Aaa

Ali koç bunları 3 yıl önce söylerken Ali Koça sallayanlar şimdi oturup şereflerini düşünsünler
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