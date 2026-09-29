Doğalgazın en çok kullanıldığı kış havası geldi çattı: Kombi bakımı nasıl yapılır?  Bunu yapan yüzde 90 temizliyor

Vatandaşlardan kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırmalarını isteyen Soylu, şunları kaydetti: "Kesinlikle her sene kombilerine bakımlarını yaptırmaları lazım ve bu bakımı da sadece elini yüzünü silmekle değil, yetkili servise yaptırmaları lazım. Bazı görüyoruz gelmiş adam kapağını sökmüş elini yüzünün silmiş ‘kombinizin bakımı yapıldı’ diye. O bana biraz ters geliyor. Kombinin elini yüzünü silmek o kadar önemli değil. Bizim için önemli olan sirkülasyon yapacağı o pompanın yollarının temiz olması. 3 yollu vana dediğimiz parçanın yaz-kış konumuna yani sıcak sudan kalorifere geçişi için o parçaların temizlenmesi. Sürekli atmosferden havayı çeken o fanın temizlenmesi ve içine genleşme tankı dediğimiz suyun dengesini sağlayan denge kabıdır Türkçesi onun havasının sürekli kontrol edilmesi." "Kombi bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı"Kombi bakımının ehil kişiler tarafından yapılmasının önemine değinen Soylu, bilmeden tamir etmeye çalışan kişilerin kombiye daha çok zarar verebildiğini ifade ederek, "Özellikle dikkat edilmesi hususlarından birisi kombilerin ehil kişiler tarafından bakımının yapılması. Biz bunu yetkili kişiler, yetkili servislerin yapmasını uygun görüyoruz. Şimdi özellikle günümüzde kombinin yapısını öğrenen kişiler eline de herhangi bir mekanik alet alarak biz bakım yapabiliyoruz diye kombileri açabilmekte ve uygun olmayan yerleri, kombinin belki de hiç ellenmeyecek yerlerini oynayarak kombide arızaya sebep olabiliyorlar. Bundan dolayı da bunun en iyisi ehil yetkili kişiler tarafından bakımın yapılmasıdır" diye konuştu.