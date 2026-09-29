  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Turistik Karaelmas Ekspresi 2 Ekim'de raylara iniyor 3 çocuk annesini 22 kez bıçaklamıştı: O cani için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Dursun Özbek kesenin ağzını açıyor! Galatasaray'dan yeni Osimhen hamlesi 23 yıl önce işgal etmişlerdi: Türkiye'nin komşusunda resmen çekiliyorlar 8 aylık turizm bilançosu: Zirve tahtını kaptırmadı! Olay büyüyor: Sinan Engin'den Hacıosmanoğlu'na mesaj: Futbol IQ'su düşük Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası Yeni Şafak yazarından AK Parti’ye olay çağrı: Hepsi belasını bulmalı 35 ilde dev operasyon: Sokakları zehirleyen soysuzlara darbe! 172’si hapse tıkıldı Doğalgazın en çok kullanıldığı kış havası geldi çattı: Kombi bakımı nasıl yapılır?  Bunu yapan yüzde 90 temizliyor Trump’a Türk damat! Çorumlu milyarderle evlendi, düğünün maliyeti dudak uçuklattı
Kadın - Aile
4
Yeniakit Publisher
Doğalgazın en çok kullanıldığı kış havası geldi çattı: Kombi bakımı nasıl yapılır?  Bunu yapan yüzde 90 temizliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Doğalgazın en çok kullanıldığı kış havası geldi çattı: Kombi bakımı nasıl yapılır?  Bunu yapan yüzde 90 temizliyor

Doğalgazın en çok kullanıldığı dönem olan kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Kombi bakım temizliği evlerde başladı. Ustaların kullandığı bu yöntem ile kombiler yüzde 90 temizliyor. Ustalar böyle kullanılmaması konusunda tavsiyede bulunuyor. İşte pek çok kişinin merak ettiği kombi bakımı nasıl yapılır sorusunun cevabı...

#1
Foto - Doğalgazın en çok kullanıldığı kış havası geldi çattı: Kombi bakımı nasıl yapılır?  Bunu yapan yüzde 90 temizliyor

Doğalgazın en çok kullanıldığı dönem olan kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kombi bakım zamanı geldi. Ustalar, kombi bakımının yapılmamasının kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

#2
Foto - Doğalgazın en çok kullanıldığı kış havası geldi çattı: Kombi bakımı nasıl yapılır?  Bunu yapan yüzde 90 temizliyor

Kombilerin yıllık bakımlarının yapılması, vatandaşların tasarruf yapmalarına yardımcı oluyor. Bakımı yapılmayan kombiler çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Kombilerin periyodik bakımlarının yılda en az bir defa mutlaka yaptırılması gerektiğini belirten ve uzun yıllardır Erzincan'da kombi bakım ustası olarak çalışan Yunus Emre Soylu, kombilerin 24 saat sürekli çalıştığını evde kullandıkları diğer cihazlar ile kombinin ayrı tutulması gerektiğini söyledi. Soylu, "Havalar git gide soğumaya başladı. Kar da yakında gelecek. Bizlerde artık kombilerimizi yavaş yavaş yakmaya başladık ama kombi bakımları da önemli. Çünkü en çok çalıştığını düşündükleri cihazlardan bile kombi daha çok çalışıyor. Yaz da gelse 24 saat sürekli hizmet veren bir cihaz. İster istemez bu cihaz şebekeden gelen suya ne kadar temizdir değildir bölge olarak da farklı ama bizim ister istemez kırsal bir kesimde yaşadığımız için suyumuz kireçli ve ortamdan aldığı hava, sürekli atmosferden hava alıyor. Tozlar ve bu tür şeyler cihazlarda ister istemez tıkanmalara neden oluyor" dedi.

#3
Foto - Doğalgazın en çok kullanıldığı kış havası geldi çattı: Kombi bakımı nasıl yapılır?  Bunu yapan yüzde 90 temizliyor

Vatandaşlardan kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırmalarını isteyen Soylu, şunları kaydetti: "Kesinlikle her sene kombilerine bakımlarını yaptırmaları lazım ve bu bakımı da sadece elini yüzünü silmekle değil, yetkili servise yaptırmaları lazım. Bazı görüyoruz gelmiş adam kapağını sökmüş elini yüzünün silmiş ‘kombinizin bakımı yapıldı’ diye. O bana biraz ters geliyor. Kombinin elini yüzünü silmek o kadar önemli değil. Bizim için önemli olan sirkülasyon yapacağı o pompanın yollarının temiz olması. 3 yollu vana dediğimiz parçanın yaz-kış konumuna yani sıcak sudan kalorifere geçişi için o parçaların temizlenmesi. Sürekli atmosferden havayı çeken o fanın temizlenmesi ve içine genleşme tankı dediğimiz suyun dengesini sağlayan denge kabıdır Türkçesi onun havasının sürekli kontrol edilmesi." "Kombi bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı"Kombi bakımının ehil kişiler tarafından yapılmasının önemine değinen Soylu, bilmeden tamir etmeye çalışan kişilerin kombiye daha çok zarar verebildiğini ifade ederek, "Özellikle dikkat edilmesi hususlarından birisi kombilerin ehil kişiler tarafından bakımının yapılması. Biz bunu yetkili kişiler, yetkili servislerin yapmasını uygun görüyoruz. Şimdi özellikle günümüzde kombinin yapısını öğrenen kişiler eline de herhangi bir mekanik alet alarak biz bakım yapabiliyoruz diye kombileri açabilmekte ve uygun olmayan yerleri, kombinin belki de hiç ellenmeyecek yerlerini oynayarak kombide arızaya sebep olabiliyorlar. Bundan dolayı da bunun en iyisi ehil yetkili kişiler tarafından bakımın yapılmasıdır" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu
Gündem

Fon krizinde yeni gelişme: 1 gecede 53 milyarı kimin çektiği belli oldu

Fon krizi soruşturmasında her geçen dakika yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamuoyunun merak ettiği soruşturma öncesi 1 gecede 53 ..
AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi
Gündem

AK Parti'den Betül Sayan Kaya olayına çok sert çıkış! Mustafa Elitaş Erdoğan bu işe el attı dedi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başakşehir'de düzenlenen teşkilat buluşmasında son günlerin en çok konuşulan fon soruşturması ve..
Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama
Gündem

Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama

Türkiye'yi sarsan devasa fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında her gün yeni bir rezalet ortaya dökülürken, işin içinden çıkan isimler m..
Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!
Gündem

Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcının görev yeri değişti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere gönderilen 400 ton patatesin ortadan kaybolmasıyla ilgili başlatılan so..
Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir
Gündem

Kız seni alan yaşadı! 11.5 milyar çekmişti: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın malvarlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhale..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada son dönemde finans piyasaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23