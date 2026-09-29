Selçuk Bayraktar inceledi! Büyük gün yarın
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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Güneydoğu'ya ev sahipliği yapacak olan Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki hazırlıkları yerinde inceledi.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.
Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekare alanda düzenlenecek festival bölgesinde stantları ziyaret ederek, yapılan son hazırlıkları yerinde inceledi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen prova tatbikatını izleyen Bayraktar, görev alan personeli tebrik etti.
Yürütülen çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi alan Bayraktar, karşılaştığı görevliler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bayraktar'a incelemelerinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da eşlik etti.
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