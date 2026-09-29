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Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

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Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah ile rol aldığı tanıtım filmiyle gündem olan 74 yaşındaki Trabzonlu Hatice Akbaş, viral olan videonun ardından gelen davetle hem umreye gitti hem de Mısır'da bordo-mavi atkısıyla büyük ilgi gördü.

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Foto - Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

Çekimleri Araklı ve Sürmene ilçelerinde yapılan videoda, Salah ile bir araya gelen 74 yaşındaki Akbaş'ın rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlamasının konu edildiği çekimlerin ardından video kısa sürede tüm dünyada ilgi gördü.

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Foto - Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

Videoda rol alan Akbaş, eşi ile Mısır'da faaliyet gösteren bir turizm şirketinin davetlisi olarak Suudi Arabistan'da kaldığı bir günde umre yaptı, daha sonra Mısır'a geçti. Keşan takan Akbaş, Trabzonsporlu atkısıyla Mısır'daki tarihi ve turislik mekanları gezdi. Hatice Akbaş, Muhammed Salah'ın tanıtım filminde rol aldıktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini söyledi. Kendisine duyulan ilgiden çok mutlu olduğunu ifade eden Akbaş, "Allah razı olsun Muhammed Salah'ı Türkiye'ye getirenlerden, sebep olanlardan. Bizi umreye götürdüler, sürpriz yaptılar." dedi.

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Foto - Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

Akbaş, Mısır'daki bir turizm şirketi aracılığıyla eşiyle Kahire'de çok güzel ağırlandıklarını belirterek, Mısırlıların da Türkler gibi çok sıcak kanlı ve güler yüzlü olduğunu anlattı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştığını dile getiren Akbaş, "Oraya giderim, beni götürürler diye hiçbir hayalim yoktu. Çok sevindim, sanki bu dünyada değilim gibi geliyordu bana. Allah bin kere razı olsun, çok başka bir duygu." diye konuştu. Akbaş, Mısır'da büyükelçi ile görüştüklerini, planlanmasına rağmen rahatsızlıkları nedeniyle Salah'ın anne ve babasını ziyaret edemediklerini belirtti.

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Foto - Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

Tanıtım filmi sayesinde yurt dışına gideceğini tahmin etmediğini anlatan Akbaş, "Allah bin kere razı olsun ilk önce Trabzonspor Kulübü Başkanı'ndan, Muhammed Salah'ı getirmese biz de bu şeylere ulaşamazdık." dedi. Salah'ı, eşi ve çocuklarını evinde misafir etmek istediğinin altını çizen Akbaş, "Salah sayesinde bu kadar sevileceğimi hiç ummuyordum. Çok sevdim onları, tahminim onlar da beni çok sevdi." diye konuştu. Ali Akbaş ise eşiyle birçok dizi ve filmlerde figüran olarak rol aldıklarını, Salah'ın tanıtım filmi sayesinde yurt dışına kadar gittiklerini kaydetti.

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