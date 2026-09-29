Ne umdular ne buldular: Salah Türkiye’ye onlar umreye

Akbaş, Mısır'daki bir turizm şirketi aracılığıyla eşiyle Kahire'de çok güzel ağırlandıklarını belirterek, Mısırlıların da Türkler gibi çok sıcak kanlı ve güler yüzlü olduğunu anlattı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştığını dile getiren Akbaş, "Oraya giderim, beni götürürler diye hiçbir hayalim yoktu. Çok sevindim, sanki bu dünyada değilim gibi geliyordu bana. Allah bin kere razı olsun, çok başka bir duygu." diye konuştu. Akbaş, Mısır'da büyükelçi ile görüştüklerini, planlanmasına rağmen rahatsızlıkları nedeniyle Salah'ın anne ve babasını ziyaret edemediklerini belirtti.