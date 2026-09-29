Azerbaycan'da 28 Şubat zulmü hortladı! Başörtülü kız öğrenciler okula alınmadı

Eğitim hakkını inanç şartına bağlayan vesayetçi kafalar Müslüman coğrafyada yeniden hortladı! Azerbaycan’da İlham Aliyev yönetiminin altına imza attığı skandal başörtü yasağı kararı resmen uygulanmaya başlandı.

Yaşanan ilk günden itibaren okullarına giden binlerce inançlı kız öğrenci, okul kapılarında güvenlik barikatlarıyla karşılaştı. Örtülerinden taviz vermeyen kız çocukları zorbalıkla içeri alınmazken, 28 Şubat darbecilerinin ve cuntacılarının karanlık yöntemlerini aratmayan bu tablo kamuoyunun vicdanını kanattı.

AZERBAYCAN MEDYASI DUYURDU: BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI

Azerbaycan medyası, düzenlemeyi "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

"DİNİ BAŞÖRTÜSÜ VE BENZERİ EK UNSURLAR YASAKLANDI"

Basında yeni hükmün, onaylanmış okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen yasakladığı yorumu yapıldı.

LAİKLİK VE OKUL FORMASININ BÜTÜNLÜĞÜNDEN BAHSEDİLDİ

Kurumlar haberlerde, Bakanlar Kurulu kararındaki laiklik ve okul formasının bütünlüğüne ilişkin hükümlere yer verdi.

ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI

Bu kapsamda da 6. sınıf öğrencileri, başörtüsü ile geldikleri için okula alınmadı.

Azerbaycan'da okula alınmayan öğrenciler, ağlayarak geri dönmek zorunda kaldı.

Öğrencilerin o anları Türkiye'deki 28 Şubat sürecini hatırlattı.

RESMİ KARARDA 'BAŞÖRTÜSÜ' İFADESİ YOK

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararın metninde, "hicab" ya da "başörtüsü" kelimesi bulunmuyor.

Kararda, öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bu nedenle düzenlemenin doğrudan "başörtüsü yasaktır" şeklinde kaleme alınmış bir hüküm olmadığı, başörtüsü yasağı yorumunun laiklik ve standart okul forması şartından çıkarıldığı görülüyor.

BATI VE SİYONİST İSRAİL EKSENLİ SKANDALA SESSİZ KALINMAYACAK!

Alınan kararın Türkiye ile olan ilişkilere de zarar verdiğini bizzat itiraf eden Aliyev yönetiminin, Batı ve İsrail eksenli politikalar uğruna kendi inançlı halkına savaş açması büyük bir öfkeye yol açtı.

Türkiye başta olmak üzere tüm İslam aleminde infiale neden olan bu alçakça yasak için sivil toplum kuruluşları ayağa kalktı. Okul kapılarında inançlı evlatlarımıza yaşatılan bu zulme ve zorbalığa asla sessiz kalınmayacağını belirten duyarlı kesimler, 28 Şubat artığı bu skandal kararın derhal çöplüğe atılması gerektiğini vurguladı!