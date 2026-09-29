  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suriye’nin güneyinde Siyonist terörü Putin imzayı attı! Asker sayısı yükseldi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda tutuklama kararı Milliler zorlu gecede sınıfta kaldı İmamoğlu davasında itirafçı memurdan yer yerinden oynatacak sözler! İhale talimatlarını kimden aldığını tek tek açıkladı! BAE'den insanlıktan utandıran itiraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi açıklaması: Milletin malına göz dikenler hesabını verecek! Tera fon krizi hisselerindeki vurgun operasyonunda SPK biletleri kesti! Yok artık! Kurtlar Vadisi fon krizini de birebir anlatmış! Fenerbahçeli yıldız kaleci Ederson'dan servet değerinde tatil! 3 günlük Marmaris kaçamağı 3 milyon liraya mal oldu!
Dünya Azerbaycan'da 28 Şubat zulmü hortladı! Başörtülü kız öğrenciler okula alınmadı
Dünya

Azerbaycan'da 28 Şubat zulmü hortladı! Başörtülü kız öğrenciler okula alınmadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İslam beldesinde inanç özgürlüğüne darbe vurmaya kalkan vesayetçi zihniyet yeniden sahnede! Azerbaycan’da yürürlüğe sokulan skandal başörtü yasağı nedeniyle okullara alınmayan inançlı kız öğrenciler kapı dışarı edildi. Türkiye’deki 28 Şubat karanlığını aratmayan bu zorbalığa ve Aliyev yönetiminin skandal kararına Türkiye’den ve İslam aleminden tepki çığ gibi büyüyor!

Eğitim hakkını inanç şartına bağlayan vesayetçi kafalar Müslüman coğrafyada yeniden hortladı! Azerbaycan’da İlham Aliyev yönetiminin altına imza attığı skandal başörtü yasağı kararı resmen uygulanmaya başlandı.

Yaşanan ilk günden itibaren okullarına giden binlerce inançlı kız öğrenci, okul kapılarında güvenlik barikatlarıyla karşılaştı. Örtülerinden taviz vermeyen kız çocukları zorbalıkla içeri alınmazken, 28 Şubat darbecilerinin ve cuntacılarının karanlık yöntemlerini aratmayan bu tablo kamuoyunun vicdanını kanattı.

AZERBAYCAN MEDYASI DUYURDU: BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANDI

Azerbaycan medyası, düzenlemeyi "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

"DİNİ BAŞÖRTÜSÜ VE BENZERİ EK UNSURLAR YASAKLANDI"

Basında yeni hükmün, onaylanmış okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen yasakladığı yorumu yapıldı.

LAİKLİK VE OKUL FORMASININ BÜTÜNLÜĞÜNDEN BAHSEDİLDİ

Kurumlar haberlerde, Bakanlar Kurulu kararındaki laiklik ve okul formasının bütünlüğüne ilişkin hükümlere yer verdi.

ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI

Bu kapsamda da 6. sınıf öğrencileri, başörtüsü ile geldikleri için okula alınmadı.

Azerbaycan'da okula alınmayan öğrenciler, ağlayarak geri dönmek zorunda kaldı.

Öğrencilerin o anları Türkiye'deki 28 Şubat sürecini hatırlattı.

RESMİ KARARDA 'BAŞÖRTÜSÜ' İFADESİ YOK

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararın metninde, "hicab" ya da "başörtüsü" kelimesi bulunmuyor.

Kararda, öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bu nedenle düzenlemenin doğrudan "başörtüsü yasaktır" şeklinde kaleme alınmış bir hüküm olmadığı, başörtüsü yasağı yorumunun laiklik ve standart okul forması şartından çıkarıldığı görülüyor.

BATI VE SİYONİST İSRAİL EKSENLİ SKANDALA SESSİZ KALINMAYACAK!

Alınan kararın Türkiye ile olan ilişkilere de zarar verdiğini bizzat itiraf eden Aliyev yönetiminin, Batı ve İsrail eksenli politikalar uğruna kendi inançlı halkına savaş açması büyük bir öfkeye yol açtı.

Türkiye başta olmak üzere tüm İslam aleminde infiale neden olan bu alçakça yasak için sivil toplum kuruluşları ayağa kalktı. Okul kapılarında inançlı evlatlarımıza yaşatılan bu zulme ve zorbalığa asla sessiz kalınmayacağını belirten duyarlı kesimler, 28 Şubat artığı bu skandal kararın derhal çöplüğe atılması gerektiğini vurguladı!

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı!
Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı!

Dünya

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı!

Azerbaycan, Avusturya, Fransa... Başörtüsü hedefte!
Azerbaycan, Avusturya, Fransa... Başörtüsü hedefte!

Dünya

Azerbaycan, Avusturya, Fransa... Başörtüsü hedefte!

'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti
'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti

Dünya

'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti

Karabağ zaferinin simge gününde anlamlı mesaj
Karabağ zaferinin simge gününde anlamlı mesaj

Gündem

Karabağ zaferinin simge gününde anlamlı mesaj

Teslimat başladı! Azerbaycan helikopterleri Türk silahıyla güçleniyor
Teslimat başladı! Azerbaycan helikopterleri Türk silahıyla güçleniyor

Teknoloji

Teslimat başladı! Azerbaycan helikopterleri Türk silahıyla güçleniyor

Canik, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine "güç" katacak
Canik, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine “güç” katacak

Teknoloji

Canik, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine “güç” katacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23