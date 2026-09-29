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Spor Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu
Spor

Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

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Beşiktaş’ın yeni sponsoru belli oldu

Sürat Lojistik ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İş birliği kapsamında Sürat Lojistik, bir yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün resmi taşıma sponsoru olarak görev yapacak ve taşıma süreçlerini üstlenecek.

Sürat Lojistik, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) ile iş birliğine imza attı. Bu anlaşma ile şirket, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi taşıma sponsorluğunu üstlendi. Anlaşmaya göre şirket, siyah-beyazlı kulübün 1 yıl boyunca taşıma süreçlerini üstlenecek. İş birliği kapsamında şirketin operasyonel gücü ve lojistik alanındaki deneyimi ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün marka değeri önemli bir sinerji oluşturacak.

 

"Beşiktaş'ın ligdeki yolculuğuna eşlik etmekten gurur duyuyoruz"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin sporun birleştirici gücünü destekleyen önemli bir adım olduğunu belirten Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, "Lojistik artık işletmelerin arka plandaki destek fonksiyonundan da öte, büyüme stratejilerinin önemli bir parçası. Başarılı bir lojistik operasyon; doğru planlama, güçlü koordinasyon ve ihtiyaçlara zamanında yanıt verebilmeyi gerektiriyor. Bu yaklaşımın sporun ruhunda da güçlü bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. Takım çalışması, disiplin, hız ve hedefe birlikte ilerleme anlayışı hem sahada hem de lojistik operasyonlarda başarıyı destekleyen ortak değerler. Bir yıl boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Resmi Taşıma Sponsoru olarak siyah-beyazlı camianın yolculuğuna katkı sunmaktan ve şirketin gücünü spor alanına da taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.

 

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora da sponsorluk anlaşmasından mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu: "Beşiktaş'ın güçlü geleceğine giden yolda güçlü iş birliklerinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inanç doğrultusunda Başkanımız Serdal Adalı'nın öncülüğünde, tıpkı Beşiktaşımız gibi alanında lider ve öncü markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Sürat Lojistik, Türkiye ekonomisine değer katan kurumsal bir marka. Bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca devam edeceğine inanıyor ve her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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